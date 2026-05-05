防成癮嗜賭 港夾公仔彈珠機店研須領牌 網吧擬禁供住宿

夾公仔機店鋪近年在港成行成市，新興的彈珠機店亦遍布大小商場，吸引不少青年甚至兒童投幣博取心頭好。民青局向立法會提交文件，建議修訂賭博條例及賭博規例的相關條文，使牌照處可直接向個別夾公仔機等裝置，發出有獎娛樂遊戲牌照，局方亦考慮配合法例修改而加入其他發牌條件，例如加入有關沉迷成癮的警告。

綜合大公、文匯報、明報報導，根據現行有獎娛樂遊戲牌照指南，每局中獎的機會成本不得超過5元（港幣，下同，約0.6美元）；對獎品價值也有嚴格規限。修例建議11日在立法會討論，當局適時會諮詢公眾。

香港各區夾公仔機無處不在，部分更列出各式規矩，例如「某金額可保證獲得公仔」或累積投幣一定金額可獲禮品等，增加玩家的黏性，令他們更易上癮和沉迷。

港府擬以「有獎娛樂遊戲牌照」規管彈珠機店及夾公仔機店。媒體4日午到葵涌廣場觀察，場內至少有20間夾公仔機店及10間彈珠機店，有中學生說，每周約有兩天到彈珠店玩一兩個小時；53歲的吳女士不諱言近半年在彈珠店玩彈珠機，估計已花費近1萬元。

在旺角一個夾公仔機「試手氣」的尹先生表示，市面上的夾公仔機疑似被做手腳，令玩家難中獎，但愈是難愈令他不服氣，他承認自己有一點「上癮」，平均每周花約500元至1000元玩樂。對於日後港府擬加強規管，他表示支持。

牌照事務處網站顯示，修訂日期為去年12月的申請有獎娛樂遊戲牌照指南，提到牌照涉及眾多條件，包括不得提供現金獎；任何人就任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元；每局決定得獎者（如有的話）的遊戲中，銷售中獎機會所得的累積款額不得超過100元；警長或以上職級的警務人員，均有權在營業時間進入處所等。

牌照事務處於2021年至2025年接獲有關夾公仔機的舉報中，涉及懷疑有非法賭博元素的個案分別有5宗、2宗、6宗、5宗及2宗。海關也接獲有關夾公仔機涉嫌違反商品說明條例的舉報，從2022年16宗升至2025年171宗，期間共有4宗檢控個案，3宗被定罪。

此外，網吧現時任何年齡人士均可自由進入。港府提出新方案規管，包括直接納入《遊戲機中心條例》的發牌制度規管，設年齡限制且不容許穿校服者進入、不得提供住宿服務等。