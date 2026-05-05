香港小姐競選招募全球佳麗 限17至27歲 5月25日報名截止

《2026香港小姐競選》全球招募4日正式展開，接受全球佳麗報名。今年大會以「敢•至完美」為主題，歡迎17至27歲、持有有效香港身份證或香港出生證明、未婚及從未懷孕、沒有嚴格的身高限制。符合條件者需填妥報名表格，並可由提名人提名，報名截止日期為5月25日。

文匯報報導，4日記者會上，15位歷屆港姐包括馮盈盈、陳曉華、宋宛穎、莊子璇及陳詠詩等以Catwalk show登場，分享參選港姐後在演藝路上的蛻變與機遇，並鼓勵全球合資格佳麗把握機會，勇敢報名。馮盈盈、陳曉華與莊子璇等呼籲學妹報名；陳詠詩支持在瑞士進修的24歲妹妹參選，並推薦運動員後輩參選。

電視廣播有限公司助理總經理樂易玲及製作部助理總監暨統籌經理姜偉一同受訪，姜偉表示，今年港姐賽制仍在規劃中，但主題已定為鼓勵佳麗敢於挑戰自己、挑戰大會給予的任務。樂小姐稱希望節目踏出香港，但要視報名人數而定，並稱網紅參選無可厚非，不擔心集體退賽，「鬥心是為自己將來向前行一步才敢於挑戰。」。她強調參選者來選美是為前途而戰，而港姐參選合約中亦訂明參賽者同年不可再參加同類選美活動。

另談及早前有報導指無線要求藝人交出社交平台的帳號及密碼，由公司統一經營及管理，隨後傳出張振朗和郭柏妍等拒交遭雪藏。樂小姐澄清並非強制管理，並大讚張振朗最近到廣州參加「明星籃球精英隊表演賽•廣州站」表現出色，獲得不少祝賀後陸續有不同地方的領導邀請去作賽，絕非被雪藏。

2025年冠軍陳詠詩即將卸任，坦言不捨，過去一年專注慈善，未來想向司儀、演戲發展，並支持在瑞士進修的24歲妹妹參選，但仍要看對方的意願。莊子璇曾多次介紹朋友報名，但朋友怕輿論壓力及泳裝示人而卻步。她稱港姐帶來不少機會，《魔音女團》便讓她跳出舒適圈。她表示願為合適的港大師妹做提名人，或者可先幫心儀的師妹填表，實行先斬後奏。陳詠詩亦表示可向一些運動員後輩詢問有否興趣參選。