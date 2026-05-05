美籍婦從香港灣仔酒店29樓天台泳池墜亡 壓傷7人

香港灣仔皇后大道東一間酒店昨日早上發生酒店女住客墜樓倒斃大堂，並意外波及7人受傷事件。

大公、文匯報報導，一名美國籍婦人疑從29樓天台泳池墜下，壓爆3樓玻璃頂直墜大堂當場死亡，但大堂一名本地女子無辜慘遭壓傷，另外6人包括兩對母子亦同遭玻璃碎片擦傷。慘遭壓傷女子身體多處受傷，送院時陷入半昏迷，經搶救後需留醫深切治療部，傷者中包括與她同行的胞姐。

據悉，墜樓不治的美國籍婦人69歲，生前患有抑鬱症，上月開始停藥。她與美籍的丈夫早前到港旅遊及入住上址酒店。昨日早上約8時10分，死者丈夫獨自離開酒店前往求診。根據閉路電視顯示，至早上約8時51分，死者獨自離開酒店房間前往酒店29樓的無邊際泳池。約6分鐘後，死者突然從高處墜下，壓穿酒店3樓的玻璃頂直墜大堂位置，驚動酒店職員報警。

警方接報後，警員與救護員先後到場，證實墜樓美籍婦當場身亡，現場另一名74歲林姓本地女子疑被壓中受傷陷入半昏迷，立即被安排送往瑪麗醫院救治，其身體多處受傷，現於深切治療部留醫，其同行77歲胞姊頭部被玻璃碎片濺中受傷。

據悉受傷兩姊妹均非酒店住客，當時正在為持美國護照的89歲女性友人辦理退房手續，而該名友人頭及腳亦告受傷；現場另外一對分別40歲和10歲持雙程證的內地母子則手部受傷；另一對分別41歲及8歲、同樣持雙程證的內地母子則分別手腳及耳受傷。