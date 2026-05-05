吸引上海民眾到訪福建與金馬 滬閩共推5精品旅遊線

據中新社報導，福建省文化和旅遊廳4日透露，滬閩兩地文旅部門攜手推出5條「跨越海峽一程多站精品旅遊線路」，依託「小三通」海上航線，串聯福州、廈門、泉州等地文旅資源，雙向引流「玩轉」兩岸旅遊市場。

上海市文化和旅遊局4月29日發布公告稱，自即日起，上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖的團隊遊和個人遊。

此次推出的旅遊線路自今年5月起可正式發團出行。這5條旅遊線路覆蓋文化體驗、濱海度假等多元需求。其中，首發線路「上海—福州—馬祖」頗具代表性，上海遊客可從上海出發，到福州感受閩都千年文化底蘊，再乘坐福州黃岐至馬祖「小三通」客運航線前往馬祖。

台灣台北市旅行商業同業公會副理事長陳旻沁接受中新社採訪時表示，金門與馬祖距離福建沿海極近，航程短、交通便捷。對上海遊客而言，線路將福建多地景點與金馬風光串聯，行程緊凑、性價比高，是優質的短途跨境旅遊選擇。

陳旻沁表示，台灣旅遊業界及基層民眾對此普遍持積極態度，大陸遊客的回流將直接帶動台灣民宿、餐飲、交通、特產銷售等文旅相關產業復蘇，提振島內旅遊經濟。

長期從事旅遊行業的福州市旅遊協會副會長鄭憲說，滬閩聯動推出金馬遊精品線路，既發揮上海客源市場優勢，又盤活福建與金馬地區的特色文旅資源，實現優勢互補、互利共贏。