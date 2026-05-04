郵輪爆漢他病毒3死引科學界高度關注 陸感染科權威：在郵輪爆發罕見

近期一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢他病毒感染致3人死亡引發全球關注，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授表示，漢他病毒傳播主要通過環境暴露，從嚙齒動物傳到人，但在郵輪這種相對封閉的現代交通工具上爆發較為罕見，具體原因還有待病毒測序的最終結果。

第一財經報導，張文宏稱，這次郵輪上的疫情爆發引起科學界高度關注，主要原因在於漢他病毒的傳播路徑異常。

按照世衛組織的說法，漢他病毒主要通過嚙齒動物傳播，但在罕見情況下可以在人與人之間傳播。據悉，絕大多數漢他病毒不會人傳人，但南美洲發現的安第斯病毒（Andes virus，漢他病毒的一種）是唯一的例外，這種傳播通常發生在密切接觸的家庭成員或醫護人員之間。由於該郵輪曾停靠南美港口，專家正在進行病毒測序，以確定是否存在罕見的人際傳播。

目前，尚無治療漢他病毒的特效藥物，因此治療重點是支持性護理，包括在嚴重情況下讓患者使用呼吸機。

「宏迪亞斯號」是泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的一艘新銳加強型破冰極地探險郵輪。該公司在5月3日發布的一份新聞稿中稱，正在處理「宏迪亞斯號」的「嚴重醫療狀況」，目前一名患者正在約翰內斯堡接受重症監護治療，另有兩名船員需要緊急醫療支持。

路透報導，這艘懸掛荷蘭國旗的「宏迪亞斯號」（MV Hondius）3月20日從阿根廷烏斯懷亞出發，約載有150名遊客。事件相關的3名死者包括一對荷蘭籍夫婦，第三名死者遺體仍在船上。