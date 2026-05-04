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溝通未果 香港記者協會：遭稅務局要求預繳近300萬元稅款
香港記者協會主席鄭嘉如今天表示，在與香港稅務局溝通未果下，香港記協4月底收到稅務局信函，要求在收信後2天內預繳港幣73萬元（約新台幣295萬元）的稅款。香港稅務局曾於2024年要求香港記協預繳30萬元的稅款。
綜合香港明報等港媒報導，鄭嘉如今天召開記者會，說明記協和部分香港媒體被追繳稅款的最新情況時，作上述表示。
根據報導，鄭嘉如表示，香港記協一直針對此事與香港稅務局溝通，但2度提出的結案金額都未獲得稅務局採納。
鄭嘉如對香港稅務局「隨機抽查」的說法提出質疑，指被查稅者須為此付出成本，並承受精神壓力。而被查稅的媒體最後實際需補繳的稅款及罰款，都遠低於全港的平均值。因此，審查媒體的稅務，實際上分散了審查真正高淨值大戶的時間及資源。
她舉例說，被稅務局指稱漏報稅款的網媒「獨立媒體」自行花費約4萬元進行帳務審計，最後發現並未漏報稅款，也不須交付罰款；另一家被指漏報的網媒Hong Kong Free Press更自行花費約10萬元進行帳務審計，最後只發現漏繳3020元。
鄭嘉如2025年5月曾表示，香港稅務局自2023年起複查至少8家媒體及20名新聞工作者或其家人的稅務，並要求他們支付高額的預繳稅款，共計達170萬元。
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