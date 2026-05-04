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手扶梯恐怖意外 3歲男童褲子遭捲入…下體受傷血染大腿痛哭
香港葵芳昨日（3日）發生涉及手扶梯的恐怖意外。昨午5時許，一名3歲男童由外婆帶領搭乘手扶梯前往葵芳廣場期間，懷疑意外向前跌倒，褲子被夾在手扶梯與梳齒板之間，保全人員慌忙按停手扶梯並報警；男童意識清楚，由救護車送往瑪嘉烈醫院治療。據了解，其下體受傷；案件列為「有人意外受傷」處理。
有目擊者在Threads提及事件，其圖片可見，涉事手扶梯為上行，男童褲子部分被捲入出口處與梳齒板之間，留有血跡。原PO指出，男童傷及陰囊，「皮都被夾爛了」。意外後，男童血染大腿，痛極嚎哭，「我身為大人見到都覺得好痛好痛」，呼籲各位家長「好好看顧身邊的小朋友」。
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文章授權轉載自《香港01》
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