無人機掃碼就能飛？ 四川第二批試點空域上線

據央視新聞報導，四川省無人機便捷飛行小程式「掃碼飛」第二批試點空域4日起陸續上線，共釋放空域面積約6.7萬平方公里，標誌四川低空管理基層創新模式進入規模化推廣階段。

報導指出，這次新增試點空域覆蓋成都、彭州、綿陽、瀘州等地10個近郊適飛區域及文旅特色場景，主要以公園、河湖、郊野等安全可控、適合休閒娛樂飛行的區域為主。其中，成都青龍湖、綿陽八家堰兩大點位已在五一連假期間率先對外開放，其餘試點空域將於5月底全部投入使用。

「掃碼飛」是四川推進低空空域管理改革的創新舉措，主要簡化過去較繁瑣的無人機飛行報備流程。使用者只需登入小程式，掃描無人機專屬QR Code，即可一鍵完成空域查詢、飛行報備、航線導航、飛行投保等流程，從申請到審批通過平均僅需約2分鐘。

根據規定，在試點空域開放時間內，單次飛行沒有時間限制，飛行高度控制在真高120公尺以下。

報導稱，第二批試點空域在首批基礎上，進一步提升安全管控能力，並依託即時監測、飛行追溯、越界預警等技術手段，建立「便捷報備、全程可控」的低空管理閉環，以規範無人機飛行秩序，同時釋放低空領域資源潛力。