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世乒賽／王楚欽、林詩棟、梁靖崑不敵瑞典 男團最危時刻

世界日報／ 中國新聞組／北京4日電
國乒男隊不敵瑞典，戰績排名小組第三，陷入「最危險的時刻」；圖為王楚欽。 （取材自澎湃新聞）
國乒男隊不敵瑞典，戰績排名小組第三，陷入「最危險的時刻」；圖為王楚欽。 （取材自澎湃新聞）

倫敦世乒賽打得火熱，國乒男隊在北京時間5月3日晚間迎戰瑞典，由王楚欽、林詩棟、梁靖崑三大主力應戰。在前一場不敵南韓後，國乒男隊想拿下小組第一已處於不利情勢，這場面對強敵，林詩棟接發環節崩潰連丟兩盤，最終國乒男隊以2比3不敵瑞典，以一勝二負的戰績排名小組第三，陷入「最危險的時刻」。

綜合澎湃新聞、上觀新聞等媒體報導，這場團體賽由王楚欽打頭陣，一開始就讓球迷看到他的拚勁，比賽中王楚欽在救球時右手不慎磕碰球台，導致破皮流血，他立即請求暫停，以濕紙巾稍作處理後繼續出戰，之後以3比0速勝瑞典名將卡爾伯格，拿下第一盤。

第二盤由林詩棟對陣拉內弗，面對從未交過手的強敵，林詩棟的應對顯得有些稚嫩，一度遭對方連拿兩局，陷入大比分落後。隨後林詩棟找回狀態，連下兩局，將比賽拖入決勝局；林詩棟一度分數領先，但最終因無法適應對手的發球、側拉，最終丟掉關鍵一局，也因此丟了第二盤。

接著上場的梁靖崑與世界第二的莫雷加德激戰五局，決勝局10比9率先拿到賽點，卻被對手連拿3分輸掉比賽。

在國乒處於1比2落後的局面下，王楚欽再度上場，直落三擊敗拉內弗，扳平大比分。決勝盤時，林詩棟再度上場，但他在卡爾伯格面前打得被動，關鍵時刻不敢出手，以1比3輸掉該盤。國乒男隊最終以總比分2比3不敵瑞典隊，也是不到24小時內遭遇的二連敗。

這場比賽凸顯了國乒男隊目前的困境，日本媒體「桌球王國」分析，國乒隊員中雖有23歲的王楚欽，但整體陣容過度集中在老將與中生代選手。如今馬龍、林高遠退出，巴黎奧運會金牌得主樊振東也離隊，對國乒堪稱重創，且長期以來國乒選拔過度看重奧運參賽履歷，也拖慢了新老交替的進程。

事實上，這場比賽也明顯看出王楚欽背負的壓力過重，在賽場上可見他滿場救球，希望能鞏固住每一分，幫球隊拿下勝利。在王楚欽手磕流血的畫面中，也可看到他的大腿全都是肌貼，在場邊休息時也會第一時間冰敷、按摩，盡可能消除不適感。

相較於國乒男隊的低潮，女團表現則是勢如破竹，孫穎莎、王藝迪、蒯曼連三個3比0橫掃南韓選手，以三戰全勝的表現排名小組第一，進入淘汰賽。

不過小組賽的表現對於國乒男隊來說並非絕境。本屆世乒賽團體賽增設種子隊排位賽，A階段比賽的結果將決定第二階段淘汰賽的種子排位，不產生淘汰。這也意味著國乒男隊有機會在此後的淘汰賽階段調整狀態，繼續衛冕之路。

國乒男隊不敵瑞典，戰績排名小組第三，陷入「最危險的時刻」；圖為林詩棟。 （取材自澎湃新聞）
國乒男隊不敵瑞典，戰績排名小組第三，陷入「最危險的時刻」；圖為林詩棟。 （取材自澎湃新聞）

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