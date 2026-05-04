國乒倫敦陷苦戰 「定海神針」馬龍、許昕自費去應援

國乒男隊在倫敦世乒賽陷入苦戰，現在，最強「定海神針」要到現場為球員們加油打氣了。3日有網友拍到馬龍、許昕出發奔赴倫敦，助力國乒備戰倫敦世乒賽；網友直呼「最好的馬龍」、「責任的神」，也期盼他們的到場能成為年輕球員們的強心針，助國乒男隊邁向晉級之路。

綜合九派新聞、北京新聞等媒體報導，3日有網友拍到國乒大滿貫得主馬龍和妻子夏露，隊友許昕和妻子姚彥，從北京出發趕赴倫敦，一同助力國乒備戰倫敦世乒賽，兩大傳奇老將再度並肩出征，瞬間引爆全網熱議。

眼尖的網友還發現，馬龍拿的是私人護照而非公務護照，顯見他這次是自費飛往倫敦支持國乒，也讓網友直呼「對國乒的熱愛太純粹了」。

4月27日，前國乒隊員曹巍發視頻記錄國乒出征的畫面，視頻中馬龍現身送行，不少網友被馬龍送行的眼神感染，稱「龍隊有一種送孩子去高考的眼神」。

事實上，馬龍參加過九屆世乒賽團體賽，現擔任乒協副主席，對於隊員來說，他是領導，更是戰友。此前他和許昕二人全程留在成都，跟隨國家隊一同集訓，陪年輕隊員打磨技術、磨合戰術，用自身經驗默默護航國乒梯隊。在早前的直播中，許昕也真摯表態，稱自己是中國隊培養出來的選手，為國出戰義不容辭，將會全力以赴支持國乒。

老將的存在對年輕球員來說有什麼意義？央視曾報導馬龍「尚未退役，已站上新高度」。老將的存在不是情懷，而是高壓下的呼吸閥，當年輕隊員手心冒汗，馬龍一句「穩住」比戰術板更管用；許昕站在角落，隊員知道「這兩位在」，心就定了。

除了馬龍和許昕，前國乒選手劉丁碩也自費10萬元赴倫敦觀看世足賽，只為現場支持王楚欽和孫穎莎，但他在酒店的衛生間直播帶貨時，誤將防爆繩當作是抽水馬桶的繩子，導致夜裡整個樓層出現警報聲，也被網友嘲諷他只想蹭流量。