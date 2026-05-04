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剛奪第3冠…張雪機車法車手突退賽 稱因「機械故障」

世界日報／ 中國新聞組／北京4日電
「張雪機車」法國車手突然退賽，張雪表示，「機械故障，遺憾退賽」。（視頻截圖）
「張雪機車」法國車手突然退賽，張雪表示，「機械故障，遺憾退賽」。（視頻截圖）

5月2日晚，世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站傳來捷報，張雪機車車隊車手德比斯上演最後一圈絕殺，助力車隊第三次斬獲世界頂級賽事冠軍。氣氛正歡樂之際，忽然傳來壞消息。3日晚間組別第二回合正賽中，德比斯開賽不久後，就退出比賽。

綜合極目新聞、觀察者網報導，賽事官方通報稱，德比斯原本穩居前五，卻突發「技術問題」（tech problem），隨即被迫退賽。張雪回應德比斯退賽：機械故障，遺憾退賽，賽車就是這樣，一切都有可能發生。

賽後，張雪在發布的視頻中表示，「很遺憾我們在比賽的第一圈就退賽了，剛剛和前方溝通，是因為遇到了機械故障，初步排查是發動機的機油壓力下降，更深的原因還需要進一步解析才能知道。」

他補充說，賽車是在極限情況下使用，每個品牌都可能遇到這樣的問題。接下來要快速找到問題，然後看怎樣給出對策，判斷是否要進行優化。

報導稱，比賽進入第二圈時，德比斯駕駛的53號賽車突然減速，隨後他離開了賽道，走到了休息區坐下。直播畫面可見，在53號車減速的同時，另有一輛參賽車輛摔車，德比斯的車輛開賽後不久突然降速。

3月28日至29日，德比斯駕駛張雪機車在WSBK葡萄牙站的兩回合連奪冠軍，創造了中國品牌在該項國際頂級賽事中的歷史。4月18日至19日，德比斯在荷蘭站的兩回合比賽中，分別奪得第四名和第七名。5月2日的匈牙利站首回合，德比斯在最後一圈逆轉奪冠，當晚在陜西鹹陽一家燒烤店觀賽的張雪，激動地給全場顧客買單慶祝。

3日下午，張雪又發布視頻總結稱，德比斯一開始處於第一集團的隊尾，但不急著超車，在最後才逮住前車的微小失誤超車奪冠，表現堪稱完美，「期待今晚有一個更好的結果。」

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