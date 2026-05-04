河南河水變紅 博主取樣檢測 半夜竟被敲門要「談一談」

一名環保博主於本月1日接獲河南省周口市鄲城縣的網友舉報，指「武河溝」一段水質出現異常，河水呈粉紅色，水中有大量綠色水藻，他現場初步快檢稱「氨氮疑似超標」後，有人半夜敲門要「談一談」，令他不安。2日河南鹿邑縣警方回覆他稱，深夜到訪者確實是鄲城縣吳台鎮鎮政府工作人員。

大風新聞報導，博主表示，他在現場使用隨身攜帶的氨氮檢測試劑進行初步快檢，「正常的水裝進試劑管後，應該是黃色或天藍色，但這次的水放進去後，雖未到最高值的深藍色，但也可明顯看到並非天藍色。」通過和氨氮比色卡進行對照，博主認為水中的氨氮含量應在5mg/L至10mg/L之間。根據國家標準，四類水質（農業用水區、一般工業用水區）的氨氮限制為1.5mg/L；五類水質（景觀、遊憩用水區、漁業生態用水區）的氨氮限值為2.0mg/L。

有村民告訴博主，河水變紅是近五、六天發生的事情，「一開始只有北邊的河道水呈紅色，南側的河水不紅，但如今兩邊都變紅了。」

報導指出，博主說：「拍攝視頻並初步檢測後，我就離開了現場。」然而，此後他接連收到要求見面的電話，還有鎮政府工作人員深夜上門希望聯繫。據他回憶，當天上午11時許結束取樣後，他駕車離開鄲城縣，前往隔壁鹿邑縣落腳。下午不到2點，他就接到了第一通要求見面的電話。

報導稱，「我正在剪視頻，有人給我打電話。」博主說，對方自稱是鄲城縣吳台鎮楊莊村村幹部，知道他去過當地並取走了水樣，要求見面。在其後的數小時內，他還接到了多位不同身分人士的電話，其中包括自稱代表鎮裡的工作人員，還有人自稱「普通村民」，提出要給他「補償」，並能準確說出他的全名。

博主稱，他並未向當地村民留過電話，駕駛的車輛也非其本人名下，僅為取樣詢問過幾名村民，不清楚對方如何獲知自己的身分信息、電話號碼。「我去哪兒他們都知道。」該博主不解地說。

報導說，該博主回憶，1日深夜近12點，他所住酒店的房間門被人敲響。門外的人稱，想要「談一談」。博主心存疑慮並未開門，選擇報警。2日上午9時許，他收到鹿邑縣衛真派出所工作人員的電話回覆。通話錄音中，派出所工作人員表示：「我們確認了一下，昨天晚上敲你門的兩個人是吳台鎮政府工作人員。」

另據鄲城縣人民政府官網2日發布的情況通報稱：「1日晚，有網民反映『鄲城縣一河溝疑似汙染』。鄲城縣委、縣政府高度重視，經查，問題點位屬農田降水河溝，水源主要為雨水，周邊無工業廢水及生活汙水等外來水源進入。我縣將持續做好後續調查處置工作，同時舉一反三加大督導檢查力度，堅決杜絕此類事件再次發生。」

河南周口市鄲城縣河水莫名變紅，環保博主拍攝視頻並檢測後，有人半夜敲門要「談一談」。（取材自大風新聞）