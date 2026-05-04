上海科大39歲教授王晨輝 為救至親溺斃 孩子幸獲救

上海科技大學生命科學與技術學院3日發布訃告稱，39歲的王晨輝教授因營救至親不幸溺水遇險，經全力搶救無效於1日離世，孩子最後安全獲救。

紅星新聞報導，王晨輝是助理教授、研究員、博士生導師，研究方向為成體幹細胞、腎臟損傷修復。他博士畢業於北京師範大學/北京生命科學研究所，後在北京生命科學研究所、霍華德休斯醫學研究所/卡耐基研究所從事博士後研究，2019年擔任霍華德休斯醫學研究所/卡耐基研究所研究專家。2021年，王晨輝任教上海科技大學。

報導指出，據訃告，王晨輝教授潛心科學、求實創新，始終堅守科研與教學一線，悉心培育青年學子，以紮實的學識、謙遜的品格和無私的育人情懷，深受全院師生敬重與愛戴。王晨輝教授為人忠厚謙和，胸懷大愛，他義無反顧以生命守護至親，用無私與勇敢詮釋了一位父親的深情與責任，令人動容，更讓我們深感痛惜。

報導說，王晨輝曾自述，他出生於一個普通的南方農村家庭，與城市小朋友課余上各種輔導班、興趣班不同，他的課余時間在農忙時要參與幹農活，農閒時課餘是一個放牛娃。因此小時候他有大量的時間與大自然接觸去觀察生活中的各種生命現象，自然而然地對生命產生了好奇心，所以2004年上大學時，他毫不猶豫地選擇了生物專業。

為什麼選擇科研道路？他說，「主要是個人有好奇心，喜歡探索未知事物，並且小時候就崇拜科學家，比如即使在農村地區依然婦孺皆知的袁隆平院士。因此我走上科研這條道路可能是榜樣的力量和興趣的驅動吧。」

王晨輝的業餘愛好比較廣泛，喜歡看書，打籃球、排球，下象棋，旅行和看電影等。