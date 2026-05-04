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五一遊泰山慘遇降雨大風 連廁所都擠滿避難遊客

聯合報／ 大陸中心／即時報導
「五一」連假期間，不少大陸民眾前往泰山遊覽，但5月2日泰山景區開始下雨，讓不少遊客狼狽不堪。（圖／取自濟寧新聞）
「五一」連假期間，不少大陸民眾前往泰山遊覽，但5月2日泰山景區開始下雨，讓不少遊客狼狽不堪。（圖／取自濟寧新聞）

連假出遊往往不小心就玩出一齣悲劇。目前正值大陸「五一」五天連假，湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，「五一」期間大批遊客夜爬泰山準備觀賞日出，不料，5月2日凌晨，泰山景區開始降雨並伴有大風導致氣溫驟降，眾多遊客只好躲進山上廁所躲雨，過了一個很有「味道」的夜晚。

一名登泰山的遊客告訴《極目新聞》，景區2日凌晨開始下雨，但山上能躲雨的地方不多，而且當天遊客非常多，連廁所都擠滿了人，根本沒有落腳的地方，很多遊客都淋濕了，很多人則選擇連夜下山。

另一位遊客表示，當時雨下得不是很大，但山上晝夜溫差很大，夜晚氣溫有些低，廁所裡擠滿了人，都是準備早上5點看日出的，景區有些商鋪提供人民幣60元一張的折疊床，租用到第二天凌晨4點。

一名何姓女遊客則說，她是5月1日晚上開始夜爬，原本計劃看第二天的日出，結果爬到中途下雨了，她就下山。回程途經一處廁所時，結果連洗手池、廁所裡面都「住」滿了人，坐著的、躺著的都有，根本沒有落腳的地方，稍不留神還怕踩到腦袋。

何姓遊客表示，由於當時外面下著雨，很多人都是臨時進來找個避雨的地方，正連常上個廁所都得排隊半小時。

《極目新聞》5月3日聯繫泰山景區，景區工作人員稱，目前正值五一假期，爬泰山的人流量很大，景區從5月2日凌晨到白天確實下過雨，夜晚天氣比較冷，建議遊客在出行前還是要關注天氣，選擇晴朗天氣再來遊玩。對於2日凌晨因下雨有遊客在景區廁所內避雨過夜的問題，則暫時不了解。

5月1日晚、2日凌晨，不少遊客夜爬泰山準備看日出，不料因降雨大風導致氣溫驟降，許多人只好擠進公共廁所過夜。（圖／取自濟寧新聞）
5月1日晚、2日凌晨，不少遊客夜爬泰山準備看日出，不料因降雨大風導致氣溫驟降，許多人只好擠進公共廁所過夜。（圖／取自濟寧新聞）

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