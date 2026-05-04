快訊

台股大漲1778.51點 改寫史上最大單日漲點紀錄

奧客飆罵店員丟菜單 霸氣店長護員工嗆客人「你給我回來道歉」

150人郵輪爆漢他病毒！外媒曝遊客「受困如地獄」專家：最糟發病地點

聽新聞
0:00 / 0:00

香港五一悲喜 遊客玩樂打卡宏福苑居民灰燼中別至親

中央社／ 台北4日電
4月29日，香港政府有關部門安排大埔宏福苑受災居民第三輪分批返回單位執拾。圖為居民跟隨政府人員指引分批上樓執拾。 香港中通社圖片
4月29日，香港政府有關部門安排大埔宏福苑受災居民第三輪分批返回單位執拾。圖為居民跟隨政府人員指引分批上樓執拾。 香港中通社圖片

當來香港的遊客帶著輕快的腳步，忙於在景點打卡、到郊外露營感受大自然之際，大埔宏福苑居民卻步履沉重地回到被燒毀的家園，試圖從灰燼中找回殘餘家當，不少居民帶了鮮花，跟逝世的親人道別。這個五一假期，笑聲與哭聲、歡樂與淚水，在這座城中交織並存。

5月1日至5日是中國五一勞動節假期，是不少香港商戶及食肆賺錢的黃金檔期，首3天累計71萬中國大陸旅客人次訪港，按年升4.7%。

有逾百年歷史的舊油麻地警署，憑著愛德華時期的建築風格與不少香港電影的經典場面，吸引許多希望捕捉香港情懷的大陸旅客到來打卡。可俯瞰維多利亞港全景的太平山頂、象徵「東方好萊塢」的尖沙咀星光大道、霓虹燈閃爍的旺角街頭，到處都可聽到遊客喧鬧之聲。

與此同時，西貢及大嶼山等營地被逾千個色彩繽紛的帳篷佔據，不少旅客把握日落紅霞拍照。入夜後，營地瀰漫著一家大小的歡笑聲及煮飯的煙火氣。石灘岸邊擠滿了挖掘海螺、海膽及螃蟹的遊客，有人更帶備鏟子等工具「尋寶」。環保團體批評此舉破壞生態，旅客卻自得其樂。

同一天空下，大埔宏福苑卻瀰漫著哭聲與淚水、憤怒與無奈。去年11月宏福苑發生大火，造成168人喪生，相隔5個月，港府由4月20日至5月4日首次安排居民重返家園收拾。

居民帶著沉重的腳步，沿著樓梯拾級而上回家。然而，對於一些住在高層的老人，即使家園近在咫尺，卻因體力無法負荷而變得遙不可及，想看一眼已燒焦的家也無能為力。

有居民說，房子內仍然有揮之不去的燒焦味道。不少家園都已燒成灰土，化為烏有，但居民仍不放棄任何找尋家當的機會。有人蹲在滿地瓦礫中，徒手在厚厚的灰燼中挖掘，希望找回未被燒毀的物品。

不少居民帶了鮮花，獻給逝世的家人、鄰居。有居民哽咽地跟亡妻說：「老婆，我回來了」。居民們都拿出手機，把握機會拍攝房子，跟家園作最後道別。外面的光線透過破碎的窗戶照進房子內，讓他們好好再看一遍這個家。

這個城市繼續在轉動，遊客期待下一個假期再來玩樂，劫後餘生的宏福苑居民繼續為前路奔波。

宏福苑

延伸閱讀

吸引港劇迷…香港新開放影視IP 內地客群湧打卡

大陸五一假期景區客流多 旅遊亂象不少

【海天遊蹤】方秋停／飄雪的音樂盒

日本大阪2026人氣景點TOP 10

相關新聞

五一遊泰山慘遇降雨大風 連廁所都擠滿避難遊客

連假出遊往往不小心就玩出一齣悲劇。目前正值大陸「五一」五天連假，湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，「五一」期間大批遊客夜爬泰山準備觀賞日出，不料，5月2日凌晨，泰山景區開始降雨並伴有大風導致氣溫驟降

陸客熱中港鐵馬賽克磁石等港味潮物 相機店也大排長龍

今年黃金周訪港旅客需求多元化，挖掘香港懷舊與文青特色好物，成為假期遊玩新熱潮，CCD相機（復古數位相機）、港鐵馬賽克磁石等具有香港特色的小眾好物，成為不少遊客的淘寶目標。有攝影迷旅客表示，香港相機款式

香港塱原濕地「萬維莎」睡蓮開花 花瓣淺紅、黃色各半

香港塱原濕地一個池塘近日出現一朵奇花，一半淺紅色，另一半為黃色，出於污泥而不染，吸引不少愛花之人及攝影愛好者專程前往拍攝。原來這朵名為「萬維莎」（Wanvisa），屬於大中型睡蓮，與平時所看的紫藍色、

世乒賽／王楚欽、林詩棟、梁靖崑不敵瑞典 男團最危時刻

倫敦世乒賽打得火熱，國乒男隊在北京時間5月3日晚間迎戰瑞典，由王楚欽、林詩棟、梁靖崑三大主力應戰。在前一場不敵南韓後，國乒男隊想拿下小組第一已處於不利情勢，這場面對強敵，林詩棟接發環節崩潰連丟兩盤，最

國乒倫敦陷苦戰 「定海神針」馬龍、許昕自費去應援

國乒男隊在倫敦世乒賽陷入苦戰，現在，最強「定海神針」要到現場為球員們加油打氣了。3日有網友拍到馬龍、許昕出發奔赴倫敦，助力國乒備戰倫敦世乒賽；網友直呼「最好的馬龍」、「責任的神」，也期盼他們的到場能成

剛奪第3冠…張雪機車法車手突退賽 稱因「機械故障」

5月2日晚，世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站傳來捷報，張雪機車車隊車手德比斯上演最後一圈絕殺，助力車隊第三次斬獲世界頂級賽事冠軍。氣氛正歡樂之際，忽然傳來壞消息。3日晚間組別第二回合正賽中，德

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。