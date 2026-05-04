香港五一悲喜 遊客玩樂打卡宏福苑居民灰燼中別至親

當來香港的遊客帶著輕快的腳步，忙於在景點打卡、到郊外露營感受大自然之際，大埔宏福苑居民卻步履沉重地回到被燒毀的家園，試圖從灰燼中找回殘餘家當，不少居民帶了鮮花，跟逝世的親人道別。這個五一假期，笑聲與哭聲、歡樂與淚水，在這座城中交織並存。

5月1日至5日是中國五一勞動節假期，是不少香港商戶及食肆賺錢的黃金檔期，首3天累計71萬中國大陸旅客人次訪港，按年升4.7%。

有逾百年歷史的舊油麻地警署，憑著愛德華時期的建築風格與不少香港電影的經典場面，吸引許多希望捕捉香港情懷的大陸旅客到來打卡。可俯瞰維多利亞港全景的太平山頂、象徵「東方好萊塢」的尖沙咀星光大道、霓虹燈閃爍的旺角街頭，到處都可聽到遊客喧鬧之聲。

與此同時，西貢及大嶼山等營地被逾千個色彩繽紛的帳篷佔據，不少旅客把握日落紅霞拍照。入夜後，營地瀰漫著一家大小的歡笑聲及煮飯的煙火氣。石灘岸邊擠滿了挖掘海螺、海膽及螃蟹的遊客，有人更帶備鏟子等工具「尋寶」。環保團體批評此舉破壞生態，旅客卻自得其樂。

同一天空下，大埔宏福苑卻瀰漫著哭聲與淚水、憤怒與無奈。去年11月宏福苑發生大火，造成168人喪生，相隔5個月，港府由4月20日至5月4日首次安排居民重返家園收拾。

居民帶著沉重的腳步，沿著樓梯拾級而上回家。然而，對於一些住在高層的老人，即使家園近在咫尺，卻因體力無法負荷而變得遙不可及，想看一眼已燒焦的家也無能為力。

有居民說，房子內仍然有揮之不去的燒焦味道。不少家園都已燒成灰土，化為烏有，但居民仍不放棄任何找尋家當的機會。有人蹲在滿地瓦礫中，徒手在厚厚的灰燼中挖掘，希望找回未被燒毀的物品。

不少居民帶了鮮花，獻給逝世的家人、鄰居。有居民哽咽地跟亡妻說：「老婆，我回來了」。居民們都拿出手機，把握機會拍攝房子，跟家園作最後道別。外面的光線透過破碎的窗戶照進房子內，讓他們好好再看一遍這個家。

這個城市繼續在轉動，遊客期待下一個假期再來玩樂，劫後餘生的宏福苑居民繼續為前路奔波。