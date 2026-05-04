快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

廣東台山核電站發現異物 已取出

中央社／ 香港4日電
台山核電站2號機組。新華社
台山核電站2號機組。新華社

中國廣東省核應急委員會辦公室今天向香港保安局通報了一則有關台山核電站的運行事件，核電站3號蒸汽發生器此前發現異物，現已取出。

保安局發言人表示，據通報，「4月30日，核電站1號機組處於按計畫停機檢修狀態。在對3號蒸汽發生器進行視像檢查時發現異物。5月2日檢查工作全部完成後，共發現兩個卷屑狀異物，大小分別為1.5厘米乘1.5厘米及3.5厘米乘1.3厘米。異物均已取出，台山核電站正進行異物溯源及相關分析工作。」

通報指出，「處理過程中，1號機組始終處於安全狀態，三道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放；是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。根據國際核事件分級標準及核安全法規，這次情況於5月1日界定為0級偏差。」

網上資料顯示，廣東已建成並投入運行的核電站有4個，包括大亞灣核電站、嶺澳核電站、陽江核電站和台山核電站，其中大亞灣核電站最為香港市民熟悉。

由於廣東十分靠近香港，省內核電站的安全問題，十分受港人關注。

核電

延伸閱讀

德陽造助攻核電 落地大灣區見效

台電加速核電重啟 核二、三廠今年大修

中國東航2022空難調查：發動機遭「手動關閉」

賴政府重啟核電進度加速 擬向核三原廠西屋洽購燃料棒

相關新聞

大陸每年上萬人感染漢他病毒 主要集中在這些省份

世界衛生組織證實，一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢他病毒感染，並已造成三人死亡。上海新民晚報指出，本世紀以來，中國每年仍報告數以萬計的漢他病例，特別是在山東、陜西、遼寧、黑龍江、吉林、河北、湖北等省份，

廣東台山核電站發現異物 已取出

中國廣東省核應急委員會辦公室今天向香港保安局通報了一則有關台山核電站的運行事件，核電站3號蒸汽發生器此前發現異物，現已取...

福州男子染漢他病毒險死 疑與家中寵物倉鼠有關

世界衛生組織（WHO）證實一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢他毒感染，已導致三人死亡。福建衛生報指出，福州一名31歲男子日前也感染漢他病毒，男子從發高燒到休克，病情急轉直下，一度轉入福州市第二總醫院重症監

台灣垃圾堆如山 大陸用科技讓「燒垃圾」成賺錢產業鏈

聯合報4月28日報導全台還有53處掩埋場，約51.7萬噸的裸露垃圾，這些垃圾山不僅散發惡臭、蒼蠅滿天飛、還汙染地下水源。但同樣經歷垃圾掩埋年代的大陸，近年使用上新科技處理早年堆埋的垃圾山，不但活化寶貴

大陸首支 機器人交警杭州上工

大陸「五一」假期首日，杭州西湖景區及周邊核心路段迎來一支「特殊警力」，全大陸首支交通管理機器人中隊正式上崗執勤。

日本夫妻住香港重慶大廈！聞爛洋蔥味頭超痛 急求醫證實一氧化碳中毒

日本一對夫妻入住香港重慶大廈廉價賓館，因房間飄散惡臭，懷疑煤氣洩漏，求醫後證實一氧化碳中毒，境遇引發廣泛關注。他們強烈建議別入住此地，並體會到選擇住宿需謹慎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。