廣東台山核電站發現異物 已取出

中國廣東省核應急委員會辦公室今天向香港保安局通報了一則有關台山核電站的運行事件，核電站3號蒸汽發生器此前發現異物，現已取出。

保安局發言人表示，據通報，「4月30日，核電站1號機組處於按計畫停機檢修狀態。在對3號蒸汽發生器進行視像檢查時發現異物。5月2日檢查工作全部完成後，共發現兩個卷屑狀異物，大小分別為1.5厘米乘1.5厘米及3.5厘米乘1.3厘米。異物均已取出，台山核電站正進行異物溯源及相關分析工作。」

通報指出，「處理過程中，1號機組始終處於安全狀態，三道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放；是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。根據國際核事件分級標準及核安全法規，這次情況於5月1日界定為0級偏差。」

網上資料顯示，廣東已建成並投入運行的核電站有4個，包括大亞灣核電站、嶺澳核電站、陽江核電站和台山核電站，其中大亞灣核電站最為香港市民熟悉。

由於廣東十分靠近香港，省內核電站的安全問題，十分受港人關注。