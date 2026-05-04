大陸每年上萬人感染漢他病毒 主要集中在這些省份

世界衛生組織證實，一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢他病毒感染，並已造成三人死亡。上海新民晚報指出，本世紀以來，中國每年仍報告數以萬計的漢他病例，特別是在山東、陜西、遼寧、黑龍江、吉林、河北、湖北等省份，農村地區的病例較多，尤其以春季播種和秋季收獲季節為主。

新民晚報表示，漢他病毒在中國歷史悠久，1930年代首次有記錄，1950年代出現大規模暴發，並引起國際關注，到了1970至1990年代才逐步成功降低漢他病的病死率，並在1981年成功研製出中國第一代漢他病毒疫苗。

報導稱，近兩年，中國每年報告的漢他病毒病例仍在數千至1萬例之間，說明病毒的威脅依舊存在，但略有下降趨勢。

新民晚報指出，漢他病毒存在於感染鼠類的尿液、糞便或唾液中，人類通常在清掃房屋、搬動柴堆或其他接觸汙染環境時吸入含病毒的塵埃而感染。

漢他病毒以嚙齒動物為自然宿主，老鼠為主要傳播者。病毒長期存在於嚙齒動物體內而不引起疾病，但人類一旦接觸汙染的環境，病毒即可快速入侵人體，引發嚴重疾病。

新民晚報表示，雖然同屬漢他病毒，但因為病毒亞型的不同，中美兩國的臨床表現差異明顯：

在中國，漢他病毒主要引起「漢他病毒出血熱併腎症候群」（HFRS）。典型症狀包括高燒、頭痛、腰痛和腎功能損害，病程一般分為五期：發熱期、低血壓休克期、少尿期、多尿期及恢復期，腎臟損傷尤為突出。

在美國，漢他病毒則引起漢他病毒肺症候群（HPS），以迅速出現嚴重肺水腫和呼吸窘迫為特點，病死率高達40%以上。

對於如何預防漢他病毒感染，新民晚報表示，核心在於切斷傳播途徑：定期清潔房屋，特別注意清除鼠類的排泄物與巢穴；清潔時應佩戴N95與橡膠手套，避免吸入汙染塵埃；使用含氯消毒劑（如次氯酸鈉）對汙染區域進行消毒處理；定期使用捕鼠器、粘鼠板或鼠藥等工具進行有效滅鼠。