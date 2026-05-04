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福州男子染漢他病毒險死 疑與家中寵物倉鼠有關

聯合報／ 大陸中心／即時報導
福州一名31歲男子日前感染漢他病毒，病情一度急轉直下。（圖／取自福建衛生報）
福州一名31歲男子日前感染漢他病毒，病情一度急轉直下。（圖／取自福建衛生報）

世界衛生組織（WHO）證實一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢他毒感染，已導致三人死亡。福建衛生報指出，福州一名31歲男子日前也感染漢他病毒，男子從發高燒到休克，病情急轉直下，一度轉入福州市第二總醫院重症監護室，男子事後懷疑與家中寵物倉鼠有關。

報導稱，上個月中，該名男子因反覆高燒至39.8℃，伴隨渾身乏力、惡心嘔吐、一天腹瀉十多次，前往福州市第二總醫院急診科就診。醫生當時便發現其症狀異常：血小板明顯下降，肝酶、肌酐等多項指標「爆表」，腎周出現積液。

住進感染科後，男子病情便急轉直下：血小板一路暴跌，尿量急劇減少，情況十分危重，緊急被轉入重症醫學科搶救。福建衛生報指出，經抗感染、保肝、補液、輸注血小板等全力治療，男子終於脫離險境。隨後病原學結果明確：漢他病毒陽性。

福州市第二總醫院感染性疾病一科主任醫師程變巧表示，醫生經詢問，了解到該男子家中有飼養寵物鼠，日常有密切接觸史，且發病前他曾有野外活動經歷。

男子懷疑其感染漢他病毒與家中寵物倉鼠有關，但程變巧稱，正規人工繁育的寵物鼠並非漢他病毒天然宿主，一般不攜帶病毒；但若家中寵物鼠有接觸到野鼠、生活在髒亂環境，仍存在被汙染風險。結合男子臨床表現與實驗室檢查結果，高度懷疑此次感染與鼠類暴露密切相關。

福建衛生報指出，漢他病毒主要傳播途徑包括：呼吸道傳播：吸入含病毒的鼠排泄物氣溶膠；接觸傳播：皮膚黏膜接觸鼠排泄物、被鼠咬傷；消化道傳播：食用被鼠汙染的食物、水。

程變巧提醒，感染漢他病毒早期症狀與感冒極為相似，極易誤診，但有典型特徵可供鑒別：三紅：顏面、頸部、上胸部潮紅，像「喝醉了」一樣； 三痛：頭痛、腰痛、眼眶痛；其他警示：高燒39℃以上、退熱後症狀反而加重、皮膚出現出血點、眼結膜水腫、尿量驟減。

程變巧強調，一旦出現上述表現，切勿自行服用感冒藥，務必盡快到正規醫院就診。遵循 「早發現、早休息、早治療、就近救治」 的原則，可大幅降低重症風險。

WHO 寵物

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