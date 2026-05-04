大陸首支 機器人交警杭州上工

大陸「五一」假期首日，杭州西湖景區及周邊核心路段迎來一支「特殊警力」，全大陸首支交通管理機器人中隊正式上崗執勤。

每日經濟新聞報導，這支名為「杭警智行」的機器人交警隊伍，由十五具智慧交管機器人組成，主要承擔非機動車和行人違法勸導、交通指揮、遊客問路指引等任務，和路面警力協同作戰，提升交通秩序管理效能。

假日的西湖景區，問路是最高頻的需求之一，遊客只需走近交管機器人，點擊機身螢幕「我要說話」功能鍵，即可語音詢問。機器人搭載的語音大模型能快速識別語音訴求，結合即時路況與地理位置，通過語音交互和機身螢幕的圖文展示，為遊客規畫、提供最優步行及公共交通路線。

在城市重點路口，機器人則重點盯住非機動車和行人的違法行為。據介紹，交管機器人搭載高性能視覺識別演算法，能對路口進行全天候、多目標的智慧監測，可精準識別非機動車越線停車、騎乘人員未佩戴安全帽和違法載人、行人在機動車道內逗留等交通違法行為。一旦識別，機器人會立即通過定向語音系統即時勸導警示，對提醒三次未改正者記錄違法線索，並推送至支隊預警中心。

在交通指揮上，交管機器人依託於路口訊號控制系統的訊號燈「毫秒級」聯動技術，以及內置符合大陸公安部標準的交通指揮手勢庫，可實現直行、停止、左轉等八類指揮動作的精準、流暢執行，確保機器人手勢和訊號燈指示完全同步，為駕駛員與行人提供清晰、無歧義的通行指令。