日本夫妻住香港重慶大廈！聞爛洋蔥味頭超痛 急求醫證實一氧化碳中毒

「便宜的沒有好東西，好東西沒有便宜的東西！」日本1名旅遊YouTuber和妻子今年4月入住重慶大廈1間廉價賓館房間，總共訂了6天，但休息期間「被一股像爛洋蔥一樣的惡臭薰醒」。由於當時尚未有任何症狀，他們一度外出，而晚上回來仍有同樣氣味，遂向職員了解事件，獲回覆指是下水道出現問題，雖然進行了簡單清潔，但氣味並無消失，由於當時已經很晚，他們別無選擇，只能繼續留在上址過夜。該對夫婦於次日開始頭痛，職員解釋大廈有煤氣洩漏，加上房間已滿，無法安排他們換房。

因房間氣味非常濃烈，丈夫開始感到劇烈頭痛和噁心，妻子症狀同樣加重，他們趕緊訂了另1間旅館，休息一會兒後症狀沒有好轉，當晚前往律敦治醫院求醫，醫生證實是一氧化碳中毒。夫婦接受初步治理後，症狀幾乎完全消失，事後經過和賓館的磋商，他們拿到1天退房費用。

人夫將事件上載至社交平台X（前稱Twitter），直言「強烈建議不要入住香港重慶大廈，千萬別去」。貼文引來各界關注，他接受日媒訪問時講述詳情，「經過這次經歷，我強烈感受到選擇住宿尤其是在海外，一定要更加謹慎」，形容這是他第一次遇到危及生命的情況，「深刻體會到旅遊前做足研究的重要性」。

網上發文交代事件 求醫證實一氧化碳中毒

該名旅遊YouTuber「たむ旅」於今年4月26日在社交平台X（前稱Twitter）交代事件，他表示，自己住在香港重慶大廈1間賓館，但房間瀰漫濃烈煤氣味，「頭痛得厲害」，留在賓館日子剩下2天，「但我快要崩潰了」、「我想換地方」。

到了4月27日，原PO上載到醫院等候求醫的照片，可見他到了港島的律敦治醫院，被列作「次緊急」類別，他指獲證實是一氧化碳中毒，「強烈建議不要入住香港重慶大廈，千萬別去」。他4月28日再次發出貼文報平安，形容「這是我至今為止遇到最危險的一次旅行」，同時多謝大家關心。

賓館房間空間非常狹窄

事件引來日本各界關注，日媒甚至訪問該名旅遊YouTuber，他交代更多細節，稱和妻子入住重慶大廈內的1間廉價賓館，總共6天，「第一印象是房間非常小，大概只有2張榻榻米那麼大（即是大約34.9平方呎），床也很小，廁所和浴室緊連」，洗澡時馬桶都會被水濺濕，整體空間非常狹窄。

實際環境和賓館描述不符

人夫憶述，浴室有「窗戶」，賓館提及開窗會看到城市景觀，但開窗後見到大廈內部「類似管道的空間」，環境漆黑，氣味難聞，而且立即有蒼蠅飛入房內，房內更有蟑螂，但他們考慮到房價便宜，所以「都在意料之中」。

夫妻「被一股像爛洋蔥一樣的惡臭薰醒」

到了第4天早上，人夫「被一股像爛洋蔥一樣的惡臭薰醒」，由於他們隨即外出，所以一時之間都沒有任何症狀。直至晚上回來後，房內仍有同樣氣味，相信從窗戶飄入來，人夫詢問職員，他們聲稱是下水道有問題，並進行簡單清潔，但惡臭沒有消失，由於當時已經很晚，他們別無選擇，只能繼續留在賓館房間過夜。

出現劇烈頭痛和噁心感覺 立即換地方暫住

到了隔天早上，他們感到頭痛，惡臭仍然存在，所以他們再向職員了解，職員指大廈裡有煤氣洩漏，但當日就會進行維修，他們要求換房，職員卻指房間爆滿，無法安排。由於房間氣味仍然非常難聞，他們中午前出門進行編輯工作，當時已經出現劇烈頭痛和噁心感覺。到了下午，妻子症狀惡化，因此他們結束工作，緊急預訂和搬到另1間旅館房間，但即使躺下休息，但症狀仍未改善，於是他們晚上前往醫院求醫。

休息1天後症狀幾乎完全消失

血液檢查證實他們一氧化碳中毒，醫生建議他們住院接受治療，但考慮到費用和症狀暫時緩解，於是他們拒絕，並住在另1間旅館，至隔日症狀幾乎完全消失。

僅取回1天退房費

事後他們返回該間賓館，職員指由於正值周末，暫時未有人手解決煤氣洩漏問題，但當日應該可以完成工程，抑或可以轉房，但房間仍然瀰漫同樣煤氣味，令他們感到不安，和職員商討後，他們取回1天退房費。

遇事YouTuber︰第一次遇到危及生命的情況

人夫沒想到事件會引來巨大迴響，透過是次經歷，他明白到「選擇住宿尤其是在海外，一定要更加謹慎」，日本人難以想像許多住宿環境，「在很多情況下，照片與實際情況並不相符」，人夫形容「這是第一次遇到危及生命的情況，深刻體會到旅行前做足研究的重要性」。

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文章授權轉載自《香港01》