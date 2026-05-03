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中國河南足療店大火6死 官方：消防控制室無人值守
中國河南省靈寶市一家足療店2日早上突然起火，造成6人死亡。中國國家消防救援局今天通報，火災發生時，這家足療店的消防控制室處於無人值守狀態，導致消防控制系統警報響起卻無人處置，釀成這場大禍。
央視新聞報導，中國國家消防救援局上午透過其微信公眾號「中國消防」，以短片發布事故通報，提到上述訊息。
中國國家消防救援局表示，依規定，中國各機關團體企業、事業單位消防控制室應確保24小時雙人值班，值班人員必須持有相應級別的職業資格證書，嚴禁值班人員擅離職守。
該局提到，消防控制室無人值守、無證值守或脫崗（擅離工作地點），不僅可能面臨罰款，一旦發生火災，還可能面臨行政拘留，甚至追究刑事責任。
河南靈寶市消防救援局2日通報，該局當天早上6時30分獲報，指靈寶市「瀾風」足療店起火，有人員被困，消防人力於6時36分到達現場展開搶救，火勢在6時56分被撲滅，現場共尋獲6名被困者，但經送醫搶救後均告不治；另有5人獲救無受傷，現場發現濃烈煙燻痕跡。事故原因目前仍在調查。
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