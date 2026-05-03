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大陸五一假期景區客流多 旅遊亂象不少
中國五一長假今天進入第3天，多個景區湧入遊客，許多國家級景區門票售罄，甚至出現一些旅遊亂象。像是不少遊客在飯店客滿的情況下情願付費打地舖，一些山區景點則因遊客過多，登山的人潮困在半路動彈不得。
中國今年五一勞動節假期為5月1至5日共5天。根據中國交通運輸部門預測，今年五一假期的跨區域人員流動將創下歷史新高，達15.2億人次。
綜合陸媒報導，中國五嶽之一的山東泰山1日被登山人潮淹沒，泰山天街一帶的店面座無虛席，更有不少旅客在飯店「打地舖」，即便一晚地舖要價人民幣100元（約新台幣450元），現場仍一位難求。
北京八達嶺長城也湧入大量人潮，其他景點如天壇等地被眾多慕名前往的遊客擠爆。
深圳著名的打卡地標梧桐山也是熱門景點，但是不少遊客選擇夜爬仍動彈不得，因為人潮擁擠，隊伍停滯不前。
有中國網友打趣稱，「到景點去看人」。而受客流量影響，多個景區相繼啟動限流措施，甚至暫停售票或停止遊客入園。
中國五一假期之後，預計將會有消費統計相關數據，可視為觀察民間消費力是否復甦的指標。
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