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鋼鐵男當道 繼何潤東扮項羽 「閩超」泉州找趙文卓飾鄭成功

聯合報／ 大陸中心／即時報導
復刻宿遷模式，「閩超」2日晚在泉州的比賽，泉州也邀請趙文卓也以鄭成功形象為泉州隊助陣。（圖／取自微博）
復刻宿遷模式，「閩超」2日晚在泉州的比賽，泉州也邀請趙文卓也以鄭成功形象為泉州隊助陣。（圖／取自微博）

大陸官方媒體批評古裝劇裡妝容過於精緻秀氣的「粉底液將軍」後，外型陽剛的資深男藝人近來接連重新翻紅。繼何潤東受邀於4月18日晚「蘇超」宿遷主場以「西楚霸王」項羽形象出席開幕式，2026年福建省城市足球聯賽常規賽（「閩超」）第二輪5月2日晚在泉州登場，趙文卓也受邀扮演鄭成功到場為泉州隊助陣。

現年54歲的趙文卓出生於哈爾濱的武術世家，父親是武術教練，他8歲起就開始從師學武，1990年考進北京體育大學，1991年獲得大陸全國武術冠軍。2001年在大陸上映的電影《英雄鄭成功》中，趙文卓飾演鄭成功一角。趙文卓外型陽剛帥氣，符合當前中共對男性藝人的審美觀。

當地官方所屬的《泉州發布》報導，2026年「閩超」第二輪泉州對陣福州2日晚在泉州海峽體育中心體育場登場。賽前開幕式上，由藝人趙文卓扮演的民族英雄鄭成功，乘坐非遺福船造型彩車緩緩入場。

《泉州發布》稱，「鄭成功祖籍泉州南安石井，曾在此誓師抗清、驅荷復台，用一生詮釋忠義擔當與家國情懷，是閩南人『愛拚會贏』精神的象徵典範」。

當晚，「泉州子弟何在？」「在！」「八閩子弟何在？」「在！」《泉州發布》形容：隨著趙文卓鏗鏘發問，全場觀眾齊聲應答，聲浪此起彼伏，響徹體育場。「傳令各船，起錨揚帆！操練起來、強我體魄、愛拚敢贏、振興中華！」號令之下，全場群情激昂：「泉州必勝！閩超必勝！」的吶喊震耳欲聾，民族英雄的家國情懷與福建足球振興的使命擔當同頻共振。

「隨後，《愛拚才會贏》的旋律緩緩響起，現場萬名觀眾齊聲合唱，歌聲鏗鏘有力、飽含深情。這首傳唱不衰的閩南金曲，既是對鄭成功精神的傳承，也是對泉州城市精神的生動詮釋。」

江蘇宿遷邀何潤東扮演項羽助陣，最終宿遷隊果真以2：0戰勝南京隊。但「閩超」2日晚間這場比賽，福州隊客場以1：0擊敗泉州隊，取得今年「閩超」首場勝利。

大陸 哈爾濱 電影 何潤東

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