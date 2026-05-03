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WSBK匈牙利站 張雪機車再次奪冠！

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽中，「張雪機車」的法國車手德比斯奪得冠軍。圖／取自新華社微博
2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽中，「張雪機車」的法國車手德比斯奪得冠軍。圖／取自新華社微博

大陸摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）連續奪冠後，再度收穫冠軍獎盃。2026年WSBK匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽於當地時間5月2日舉行，「張雪機車」旗下法國車手德比斯在最後一圈完成超越奪冠，繼葡萄牙站後再度為車隊拿下勝利紀錄。

新華社報導，在剛剛結束的2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽中，「張雪機車」的法國車手德比斯奪得冠軍。

澎湃新聞提到，此前排位賽中，「張雪機車」旗下53號車手德比斯與64號車手卡里卡蘇洛參賽，其中德比斯排名第六，卡里卡蘇洛排名第九。進入正賽首回合後，德比斯在比賽初期逐步提升排名至第4位，過程中賽道多次出現摔車事故。隨著領先車手失誤退賽，德比斯順勢上升至第3位。不過，在比賽最後一圈，德比斯完成關鍵超越，最終以第一名衝線奪冠。

香港網路媒體《香港01》指，此次匈牙利站首回合正賽奪冠，亦為張雪機車繼葡萄牙站包攬雙冠後的又一冠軍，德比斯駕駛品牌自研車型參賽。報導指出，德比斯和卡里卡蘇洛此次參賽，均駕駛張雪機車品牌的自研車型ZXMOTO 820RR-RS。

同時，值得注意的是，報導並指，本次匈牙利站比賽，「張雪機車」正式結束新車優待期，首次在無保護規則下參賽。

快科技此前報導稱，「張雪機車」在2026年WSBK葡萄牙站中量級組別曾斬獲雙回合冠軍，為大陸摩托車製造商在該賽事中的首個冠軍，打破國際車隊長期壟斷。報導並稱，該車輛國產化率超過90%，發動機、電控、車架等核心部件實現100%自主化，約五成零部件來自重慶本地供應體系。該品牌賽事表現帶動市場關注，訂單量曾出現明顯增長。

此外，在「張雪機車」紅透半邊天的同時，據上海證券報，更受市場關注的是，成立僅兩年的「張雪機車」在奪冠前23天完成人民幣9,000萬元A輪融資，引入金華浙江等浙江國資企業及相關上市公司資本參與。

2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽中，大陸摩托車品牌「張雪機車」旗下法國車手德比斯在最後一圈完成關鍵超越，以第一名衝線奪冠，延續車隊強勢表現，再度收穫冠軍獎盃。圖／取自張雪機車微博
2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站WorldSSP組別首回合正賽中，大陸摩托車品牌「張雪機車」旗下法國車手德比斯在最後一圈完成關鍵超越，以第一名衝線奪冠，延續車隊強勢表現，再度收穫冠軍獎盃。圖／取自張雪機車微博

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