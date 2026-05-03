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河南景區裝30電梯 讓遊客「無痛爬山」 被質疑過度開發

世界日報／ 中國新聞組／北京3日電
景區裝電梯無痛爬山被質疑過度開發。(取材自極目新聞)
景區裝電梯無痛爬山被質疑過度開發。(取材自極目新聞)

近日，河南寶泉旅遊區建設近30部電梯，遊客可以實現「無痛爬山」，引發眾多網友關注。對此，景區客服2日表示，扶梯主要集中在台階較多的區域，可以縮短20至30分鐘遊覽時間，更適合帶老人和兒童的家庭，其他區域還需要步行前往。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合極目新聞、大象新聞報導，河南寶泉旅遊區負責人張海明介紹，景區投資建設近30部直扶梯，免費對遊客開放，解決遊客爬山累、賞景難的問題。河南寶泉旅遊區帳號1日發布的視頻顯示，大批遊客在空調房排隊後，乘坐電梯上下，一邊登山一邊遊覽風景。

有網友評論稱，「坐電梯無痛爬山，很適合懶人」、「那我以前去爬了半天山算什麼？」但也有網友質疑，大量電梯屬於過度開發，不僅破壞了自然景觀，還失去了爬山的樂趣。

據報導，寶泉景區客服2日表示，景區分為崖天下和大峽谷兩個區域，其中崖天下園區路線長約7公里，大峽谷園區約6公里，扶梯主要集中在崖天下園區供遊客免費使用，另有一部觀光直梯需另行收費。

客服特別強調，電梯並非覆蓋全程，「只是在台階比較多的地方安上了電梯，其他相對平緩的地方需要步行。」全程遊覽仍需六至八小時，電梯僅能在部分路段減輕攀爬台階的體力消耗，無法大幅縮短總行程，相對更適合攜帶老人或兒童的家庭遊客。

針對電梯設施是否破壞自然景觀、過度開發的質疑，客服回應稱，園區遊覽線路較長，電梯占用面積並不大，且崖天下園區核心景觀以向下俯瞰為主，不管是走電梯還是走台階，都是向下俯瞰，因此不會影響觀景體驗。

景區裝電梯無痛爬山被質疑過度開發。(取材自極目新聞)
景區裝電梯無痛爬山被質疑過度開發。(取材自極目新聞)

電梯

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