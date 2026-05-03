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用嘴餵糖「擦邊」 贛景區NPC被官媒點名低俗 立馬致歉

世界日報／ 中國新聞組／北京3日電
江西葛仙村度假區NPC「小黃魚」(左)用嘴餵糖「擦邊」。(視頻截圖)
江西葛仙村度假區NPC「小黃魚」(左)用嘴餵糖「擦邊」。(視頻截圖)

中國近年興起「沉浸式旅遊」，各景區紛紛推出的各種「景區NPC」爆火，但由於NPC也因競爭激烈而「內卷」嚴重，以致部分景區為突圍吸客，競相強調網紅顏值、與遊客親暱互動等，近來一些NPC不是打出壁咚、親吻、過度肢體接觸就是用嘴送棒棒糖等橋段，今年「五一」假期期間也屢見不鮮。低俗化的擦邊NPC讓官媒也看不下去了，2日發文點名批評江西葛仙村度假區NPC「小黃魚」用嘴餵糖「擦邊」，景區和NPC扮演者2日均道歉。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

葛仙村度假區位於江西省上饒市鉛山縣，主打漢末時期小山村風光，該景區一段NPC「服務」遊客視頻1日在網上被瘋傳。視頻中，「小黃魚」扮演者蓋上紅蓋頭、用嘴咬棒棒糖送到女遊客嘴裡。相關媒體報導及社交平台上，有大批網民表示已安排行程奔赴，只為和「小黃魚」嘴對嘴餵糖。此外，該景區還有名為「雞公」的NPC，不時與遊客撒嬌以各種看以擦邊的撒嬌和肢體接觸等方式「互動」。

相關視頻在網上傳播後引來「低俗」等批評聲浪。人民日報也發布評論「景區NPC，別再擦邊了」稱，景區NPC本應是傳遞文化、豐富體驗的載體，然而，部分景區陷入「畸形」內捲，過度依賴網紅顏值，一些NPC的互動表演滑向低俗化。

江西葛仙村度假區2日發布致歉聲明，稱決定立即採取整改措施，即日起規範所有NPC的互動形式。同時加強演藝人員文化素養培訓，打造老少皆宜的沉浸式體驗，並設立專門反饋渠道。「小黃魚」扮演者也通過個人社交媒體帳號發布短片致歉，表示今後會用更加得體、有溫度的方式和大家互動。

其實不只江西葛仙村度假區，湖南長沙方特東方神畫主題樂園的NPC昨也引發熱議，由幾名肌肉男扮演的「錦衣衛天團」赤裸上身與蒙眼女性遊客擁抱、公主抱等行為，並配文「我要當太平公主」，被不少網民吐槽「現在這都什麼文化？」也有網民留言求地址。該景區回應稱，園區對互動尺度有相關把控，「我們跟幾位參與互動的NPC都召開過會議，確保不違反公共場所的禮儀秩序」。

長沙</p><!--7--><p> 裸上身、公主抱……長沙一樂園NPC互動尺度引關注。(視頻截圖)
長沙

裸上身、公主抱……長沙一樂園NPC互動尺度引關注。(視頻截圖)

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