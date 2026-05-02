蘇州推出樓市新政 住房公積金貸款提高至人民幣200萬元

江蘇省蘇州市2日推出樓市新政，住房公積金個人貸款額度提高至人民幣150萬元，家庭提高至人民幣200萬元，並加大多孩家庭購房支持。

蘇州住建微信公眾號2日公布，蘇州推出11條樓市新政，從供需兩端發力促進市場平穩健康發展。需求端，公積金個人貸款額度提至人民幣150萬元、家庭提至人民幣200萬元，購買改善型住宅可上浮50%，同時加大多孩家庭和人才購房支持，鼓勵「以舊換新」。供給端，優化土地供應，暫停庫存壓力大區域宅地出讓，鼓勵國企收購存量商品房用作保障性住房，並全面建設「智慧建造、智慧品質、全生命週期」的好房子。

澎湃新聞報導，購買新建二星級及以上居住類綠色建築的，公積金貸款額度上浮20%；購買新建「兩智一全」等改善型住宅的，公積金貸款額度上浮50%。購買現房銷售的新建商品住房專案的，公積金貸款額度上浮50%。購買現房銷售的產權公寓可申請公積金貸款。

「兩智一全」好房子，是指圍繞智慧建造、智慧品質、全生命週期做好住宅產品設計，強化建設全鏈條品質管制，提升住宅工程品質的好房子。推動兩智一全好房子擴圍增效，加快建設不同面積段、不同價格段的高品質住房，滿足購房家庭在安居、養老、就業、育兒等方面的多樣化需求。

對商品住宅庫存小、去化週期短的區域，鼓勵提供優質地塊；對商品住宅庫存大、去化週期長的區域，暫停新增商品住宅用地出讓。新增建設用地原則上不用於商品住宅開發。加大核心區域優質地塊供應，對商辦飽和、配套完善、有職住平衡需求的區域，支援將規劃商服用地調整為住宅用地。

加強居住服務配套。新住宅用地出讓時，在地塊出讓文件中明確配套施教學校。有條件的區域、學校可憑商品住房買賣合同及全款增值稅發票入學。推動名校集團化辦學，加強名校合作辦學，提升教育配套。圍繞小區內外，提升建築設施品質，完善停車、充電、通信等基礎設施，優化社區商業與便民服務配套。

加大人才購房支持。按照蘇州「百萬人才新增計畫」，錨定「三年新增百萬人才」目標，加大人才招引，支持各地結合實際優化完善人才房票政策，構建起從基礎人才到頂尖人才的分層分類補貼體系，覆蓋大專及以上學歷人才，高級工及以上技能人才，高層次、領軍等重點人才，滿足各類人才購房需求。