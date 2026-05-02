台灣原住民業者前進上海咖啡節 馬告拿鐵超吸睛

2026上海國際咖啡文化節近日舉行，台灣原住民業者也參與其中，帶來別具原住民特色的「馬告拿鐵」以及親自種植的冠軍咖啡豆，以獨樹一幟的風格在上海咖啡節吸引民眾目光。

2026上海國際咖啡文化節於4月30日至5月4日舉行，在上海北外灘主會場，有近300個品牌、20多家國際咖啡館參與。其中，也有來自台灣的咖啡與文創業者，身著台灣原住民族服飾，在眾多攤位中顯得格外吸睛。

「SUNA呼吸原民文創+飲品」負責人是來自台灣泰雅族的陳立晴，她將原住民傳統香料「馬告」與咖啡結合推出「馬告冰拿鐵」，還販售台灣特有的愛玉、冬瓜茶等。

陳立晴接受訪問時表示，「大家都覺得很新奇」，也賣得很好，尤其上海民眾對來自台灣的東西接受度很高，意外對馬告很有興趣。他們的一名顧客左先生，去年曾到台灣旅遊，在咖啡節上看到台灣的食物感到懷念，還幽默詢問「有沒有載具」。

陳立晴並表示，像冬瓜茶、青蛙下蛋在中國都很少見；她也觀察到台灣攤位「人氣很足」，即使下雨仍人潮眾多。

來自台灣排灣族的「原生邊境咖啡」創辦人王聖偉，本身是咖啡莊園主，在屏東與廈門都有經營咖啡廳，其咖啡豆也曾在大小賽事中獲得冠亞軍。他向中央社記者表示，這次來到上海咖啡文化節，主要是想了解上海市場對於台灣咖啡的想法，希望藉此機會推廣台灣咖啡。

王聖偉說，這次觀察下來，大家對台灣咖啡的接受度慢慢在提升，許多人嘗試過後很喜歡，甚至希望他也來上海開店。他介紹，台灣咖啡與其他地方的咖啡相比，不只是有香氣，更保有純粹咖啡獨有風味、口感跟餘韻，更能夠表現真正的咖啡所呈現的味道。未來也會繼續透過相關活動，在中國推廣台灣咖啡。

這次邀請台灣業者參與咖啡節的幕後推手，是上海合木無限文化創意發展公司總經理侯佳旻，她本身是兩岸婚姻子女，致力於兩岸文化交流，經常舉辦兩岸青年交流活動，並積極幫助台灣文創領域的青年在上海創業。

侯佳旻接受採訪時表示，通過這樣的平台，能讓台灣業者有更多試點機會，「因為他要把他的產品面向使用者，才知道他的產品好不好」。她透露，台灣業者針對的消費群體較不同，如王聖偉吸引到許多咖啡愛好者看他現場手沖、講課，在這樣的舞台上也顯得獨樹一幟。