東航機械故障…班機碰撞上海虹橋機場空橋局部 機上旅客安全

東方航空一架內陸班機2日抵達上海虹橋機場後，與廊橋（空橋）發生局部碰擦，所幸機上旅客安全。

東航通報，這趟從成都到上海的航班落地後，在緩速滑行靠近機位過程中，發生機械故障，機組立即按程序處置，最終飛機與廊橋發生局部碰擦。機上旅客安全，已有序下機。

東航提到，事件具體原因正在調查中，並對於此次事件給旅客出行帶來的不便深表歉意。

成都商報旗下新聞客戶端「紅星新聞報導」，該航班1名乘客表示，落地時飛機連續撞上廊橋三四次，在飛機上能感到明顯撞擊，類似氣流顛簸，但並不是很劇烈。

下機後，能看到一邊機翼有所損壞，現場發動機聲音很大。落地後，她收到航空公司的賠償金，目前已順利離開機場。

濟南日報旗下新聞客戶端「新黃河」報導，多名網友2日在社交平台發部影片及文字，反映由成都雙流飛往上海虹橋的一架飛機，在上海虹橋機場停靠廊橋時撞上了廊橋，現場畫面顯示廊橋與飛機機翼多次發生觸碰。

「飛常準」顯示，MU5406航班5月2日上午9時18分從成都起飛，上午11時33分落地上海，執飛機型為空客A350寬體機，停靠機位為250，該航班為當日首發航班。

下午1時許，虹橋機場工作人員表示，2日從成都雙流飛往上海虹橋的MU5406已經在上午11時33分準時落地。飛機落地撞上廊橋一事，機場暫未收到消息，建議諮詢航司回覆。

東航客服工作人員稱，目前收到的反映是，關於MU5406航班落地撞廊橋一事現場還在加急核實，客服中心暫未收到消息，可關注航司後續發布的信息。

東航日前公布第1季財報，淨利潤人民幣16.3億元，而上一年同期為虧損人民幣9.9億元，實現從虧損到盈利的大幅反轉。盈利端的改善主要源於公司生產經營效率提升、成本管控見效以及市場需求回暖帶來的收入增長。

營收人民幣370.6億元，年增10.9%。從收入結構來看，第1季整體經營態勢向好，營收規模的擴張主要得益於航空運輸市場需求的復甦，公司全力搶抓開局機遇，生產經營取得積極成效。