能指揮交通、讓遊客問路...大陸首支「機器人交警中隊」杭州上工

大陸「五一」假期首日，杭州西湖景區及周邊核心路段迎來一支「特殊警力」，全大陸首支交通管理機器人中隊正式上崗執勤。

陸媒每日經濟新聞報導，這支名為「杭警智行」的機器人交警隊伍，由15具智慧交管機器人組成，主要承擔非機動車和行人違法勸導、交通指揮、遊客問路指引等任務，和路面警力協同作戰，提升交通秩序管理效能。

這支交管機器人中隊，已先後在3月的西湖半程馬拉松，及4月的杭州女子半程馬拉松賽事中參與交通保障任務，累積了實戰經驗。

「五一」期間，它們正式從賽事「考場」轉戰節假日大流量「戰場」，實現從「單兵試點」到「組隊護航」的全新升級。

杭州市公安局交通管理支隊介紹，此次部署採用「一點一方案」策略。15具機器人被科學投放在上城、拱墅、西湖、濱江等城區重點路口，全面覆蓋西湖景區、湖濱商圈、城市主幹道等關鍵節點。

機器人將根據各路口的不同場景和功能需求，發揮差異化效能，與路面執勤警力形成「人機協同、優勢互補」的全新勤務模式。

節假日的西湖景區，問路是最高頻的需求之一，因此在此執勤的交管機器人，核心功能是為遊客提供問路服務。遊客只需走近交管機器人，點擊機身互動螢幕「我要說話」功能按鍵，即可語音詢問。

機器人搭載的語音大模型能快速識別語音訴求，結合即時路況與地理位置，通過語音交互和機身螢幕的圖文展示，為遊客規劃、提供最優步行及公共交通路線。

在城市重點路口，機器人則重點盯住非機動車和行人的違法行為。據介紹，交管機器人搭載高性能視覺識別演算法，能對路口進行全天候、多目標的智慧監測，可精準識別非機動車越線停車、騎乘人員未佩戴安全帽和違法載人、行人在機動車道內逗留等交通違法行為。

一旦識別，機器人會立即通過定向語音系統即時勸導警示，對提醒3次未改正者記錄違法線索，並推送至支隊預警中心，形成「即時感知—精準識別—即時勸導」的自動化管理閉環。

此外，在交通指揮上，交管機器人依託於路口訊號控制系統的訊號燈「毫秒級」聯動技術，以及內置符合大陸公安部標準的交通指揮手勢庫，可實現直行、停止、左轉等8類指揮動作的精準、流暢執行，確保機器人手勢和訊號燈指示完全同步，為駕駛員與行人提供清晰、無歧義的通行指令。

杭州組建交通管理機器人中隊首要動機是為交警分擔工作量，因為傳統的路口勤務中，民警須長時間喊話、吹哨、勸導等重複性工作，尤其在風景區等重點區域，更是管理任務重、須用大量警力。

但機器人具備全天候執勤能力，每天連續工作8-9小時，能有效替代這部分基礎性、重複性勞動。其他警力可更靈活地投入至事故快速處置、重點違法查處、安全隱患排查等更需人工判斷和應急反應的工作。

日前，大陸的交管機器人在杭州女子馬拉松賽事「執勤」。（潮新聞）