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五一出行人潮擠爆 2萬人衝泰山看日出 打地鋪也願意

世界日報／ 中國新聞組／北京2日電
五一小長假人潮擠爆景區，圖為泰山上看日山的遊客。(取材自微信)
五一小長假人潮擠爆景區，圖為泰山上看日山的遊客。(取材自微信)

中國為期5天的五一小長假昨開啟，官方預估假期內全社會跨區域人員流動量將達15.2億人次，創歷史同期新高，這場為「15.2億人大遷移」日均有3.04億人次出行，意味著中國每天「搬運」人次數相當於美國人口數。相較往年，今年有愈來愈多遊客湧入縣城，尤其是寶藏小城，各地還發放超2.84億元（人民幣，下同） 消費券吸客，多個景區昨因遊客太多限流，光泰山山頂上就有2萬人。出入境也火爆，預計日均出入境將達225萬人次。

小城旅遊熱度跑贏一眾省會城市，圖為遊客在雲南墨江參加「抹黑臉」民俗活動。（新華社）
小城旅遊熱度跑贏一眾省會城市，圖為遊客在雲南墨江參加「抹黑臉」民俗活動。（新華社）

今年因全國近30個城市中小學生在五一前已放春假，不少父母順勢請年假舉家出遊，出遊人潮提前爆發，據交通運輸部預測，今年五一假期單日人流、客流、車流將同創歷史紀錄。人員流向一個明顯趨勢是「下沉」，愈來愈多人湧入縣域，尤其是寶藏小城，縣域目的地旅遊產品預訂熱度同比上漲128%，福建平潭、浙江安吉、廣西陽朔等躋身熱門縣域旅遊目的地。熱門小城高星級酒店均價也較北上廣深等一線城市便宜約四成以上。

另一個趨勢是不再只為「打卡」而出門，而是專程奔赴一座城。據統計，在「蘇超」賽事影響下，五一期間江蘇省酒店預訂量位列全國第二，同比增長10%；時代少年團演唱會拉動了鄰近中山市酒店預訂量增長1.6倍。各地還發放超2.84億元消費券等消費補貼吸引消費。

據中國國家鐵路集團有限公司統計，全國鐵路昨預計發送旅客2480萬人次，從車票預售情況看，今日熱門出發城市主要有北京、廣州、上海、成都等， 熱門到達城市有北京、廣州、成都、上海等。

泰山酒店大堂睡滿打地鋪的遊客。(取材自極目新聞)
泰山酒店大堂睡滿打地鋪的遊客。(取材自極目新聞)

這場五一大遷移也使多個景區人滿為患，據極目新聞，泰山景區昨清晨有約2萬人聚集山頂觀升旗儀式、賞日出，山上一家24小時營業的蜜雪冰城門口坐滿了夜爬泰山臨時小憩的遊客，有餐館推出「看日出收費60元」只能在店裡待半小時，仍有大批遊客買單；一家名為神憩賓館的酒店大堂凌晨睡滿了打地鋪的遊客，費用為100元一人。

去哪兒旅行數據顯示，5月1日是五一假期「最堵的一天」，飛行客流量、酒店入住量雙雙達到峰值。首日就有多個景區因遊客爆量而發布限流公告，包括神仙居、南嶽衡山、都江堰、張家界天門山等，莫高窟等門票售罄。南京玄武湖玄武湖700條遊湖的鴨子船全員出動「備戰」，被網民調侃「南京鴨子一半在桌上，一半在湖上」衝上熱搜第一。

出境遊和入境遊也同步走熱。國家移民管理局預測，五一假期全國口岸將迎來出入境客流高峰，預計單日最高通關量將突破240萬人次。眾信旅遊數據顯示，加拿大、義大利等長距離出境遊受追捧；短距離則是中亞五國、蒙古國、南韓等地產品備受歡迎。

「五一」假期第一天，南京玄武湖景區迎來出遊大客流。(取材自現代快報)
「五一」假期第一天，南京玄武湖景區迎來出遊大客流。(取材自現代快報)

大陸五一連假昨天啟動。各地出現出行高峰，圖為南京火車站月台上的旅客人潮。（新華社）
大陸五一連假昨天啟動。各地出現出行高峰，圖為南京火車站月台上的旅客人潮。（新華社）

中國

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