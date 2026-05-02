無差別攻擊 成都連環撞1死11傷、廣州地鐵有人狂噴辣椒水

中國連日發生多起驚傳無差別襲擊事件，四川省成都市昨傍晚驚傳開車蓄意衝撞事件，事件造成1死11傷；另外，4月30日在廣州地鐵車廂裡，有男子對周遭乘客噴辣椒水致多名乘客痛苦倒地，男子最後被多名乘客圍毆制伏。

有網民拍到疑似事發經過。（取材自微博）

有網民拍到疑似事發經過。（取材自微博）

據中央社、極目新聞報導，X平台「李老師不是你老師」轉發成都網民提供多段視頻顯示，1日傍晚5時許，成都高新區天府四街銀泰城商圈附近路段，一輛在內側車道等紅燈的粉銀色轎車，在綠燈後突然加速右轉，高速衝撞大批正過馬路的行人，至少有6人倒地不起，其中有小孩，現場慘不忍睹。

該車肇事逃逸繼續高速行駛，猶如找獵物般行凶，網傳至少又開了2公里見人就撞，該車後來逆向衝上人行道又倒車出來，高速衝撞載有2人的一輛機車，其中1人被撞飛倒地，另1人頭被卡在車下拖行。目擊者稱，肇事車輛最後被數輛見義勇為的車主逼停，肇事男子下車後，還手持尖刀拿著手機講話，令人不寒而慄。

這起無差別襲擊造成大量傷亡事件發生後，中國網管部門全面刪除社群所有相關圖像與訊息，引發網民不滿，持續接力張貼，痛批官方又想掩蓋。昨晚，成都市公安局交通管理局通報稱此事件是一起「道路交通事故」，經查，31歲李男駕駛一輛小型轎車行駛至劍南大道與天府四街交叉路口右轉時「與行人發生碰撞」，駕車逃逸過程中又先後與其他車輛及行人發生碰撞，造成1死11傷，李男被當場抓獲，涉嫌「交通肇事逃逸」，已排除酒駕、毒駕嫌疑。

廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水。（影片截圖）

廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水。（影片截圖）

肇事男子被乘客圍毆打倒在地。（影片截圖）

另外，4月30日晚間，廣州地鐵3號線一名男子突在車廂內向乘客噴曬辣椒水，導致多名乘客痛苦倒地，並引發車廂混亂。地鐵派出所工作人員後來證實該男已被捕，派出所正在調查處理。

事件也是因網民爆料才曝光，爆料稱，涉事黑衣男子疑因偷拍或是偷竊被發現，突拿出辣椒水噴霧攻擊要抓他的乘客，據網傳視頻，不少乘客中招咳嗽、嘔吐，有乘客情緒激動圍堵肇事男子將他制服，目前已被拘捕。

據了解，有網民爆料稱中國近日發生多起疑似報復社會案件，4月29日在山東省泰安市，有民眾使用爆炸物襲擊了前往拜訪友人的泰安市副市長，傷亡人數可能超過200人。4月28日在重慶也發生一名男子手持刀隨機傷害路人，預估死傷人數達15人，兩起事件都未見官方通報，無法證實。