孫楊與妻參加綜藝卻人設崩毀 報警稱遭網暴

中國游泳名將孫楊近日帶妻子張豆豆上綜藝節目「妻子的浪漫旅行2026」，本想秀恩愛卻被猛爆多個「大雷」，除了節目上的爭議言行外，孫楊母親被指干預節目剪輯，還有私生子傳聞及讀博資格等話題接連發酵，在網上引來大量負評。孫楊工作室兩度發表聲明澄清，否認傳聞，並稱孫楊「正遭受大規模網絡暴力與造謠誹謗」，目前已報警。

孫楊在「妻子的浪漫旅行」節目中的表現頻生爭議，不少觀眾吐槽認為他有些大男子主義。其中歌手馬頔開玩笑誇豆豆「他（孫楊）配不上你」片段，網傳被孫楊媽媽要求刪除並衝上熱搜。

另外，孫楊又被爆與前李姓空姐女友疑有13歲私生子在北京練擊劍，因孫楊媽媽不同意李女嫁進孫家，還給了她一套別墅作為分手費封口。

不過這些爆料全被孫楊工作室4月29日委託律師發出的聲明否認，怒指傳言全是惡意抹黑，將追究散布者法律責任。「妻子的浪漫旅行」節目組也闢謠稱，「從未收到任何嘉賓方關於『刪除或修改特定內容』的要求」。

此外，孫楊的博士入學資格亦惹來懷疑。

孫楊2018年通過「申請考核制」入讀上海體育大學運動人體科學博士，但當年首輪擬錄取名單及複試名單中均沒有他的名字。但在補錄名單內，孫楊卻突然以面試89分出現，且未公示英語成績與科研成果。校方對此僅稱：「孫楊仍是該校學生」，更是在網上引來嘲諷。

5月1日，孫楊工作室1日發布聲明，稱孫楊遭受大規模、有組織、有計畫的網絡暴力與造謠誹謗，相關不實信息（包括惡意捏造等謠言）在短時間內集中爆發，嚴重侵害其合法權益。目前孫楊已報案，公安機關已依法受理。