陳芋汐換新拍檔10米跳台摘金 中網酸爆：擠走全紅嬋開心嗎

2026世界泳聯跳水世界盃總決賽昨在北京展開女子雙人10米台決賽，中國知名選手陳芋汐和新搭檔盧為聯手，以366.12分的高分斷層領先奪冠。陳芋汐賽後接受訪問稱「換搭檔對自己影響不大」，未來會努力參加單人比賽。這是陳芋汐捲進全紅嬋網暴風波後首度露面，她開心受訪畫面讓許多中國網民看不下去，紛紛在社交平台批評並酸她「臉皮直厚」、「心情多好啊」、「擠走全紅嬋後摘金開心嗎」，不少留言區因而開啟了過濾模式。

據中國新聞網報導，在國家游泳中心「水立方」進行的2026世界泳聯跳水世界盃總決賽中，奧運冠軍陳芋汐和新搭檔盧為以366.12分獲得女子雙人10米台冠軍。這是陳芋汐本賽季的國際賽場首秀。

十五運會後，陳芋汐進入調整期，暫別賽場的5個多月間，陳芋汐給自己放了假，拍雜誌、旅行等，重回「水立方」，陳芋汐稱感覺親切而熟悉，「真正站回來，發現賽場還是我熟悉的賽場，我依然熱愛著賽場，非常享受今天的比賽」。

據世界泳聯官方消息，原報名出戰女子10米台單雙人兩項的小將崔家溪因故退賽，女子雙人10米台項目陳芋汐的搭檔也從崔家溪換成了盧為。這是陳芋汐與盧為首次在國際比賽中搭檔。陳芋汐的國際比賽雙人搭檔先後已有5任，分別是：苑浩妍、張家齊、全紅嬋、掌敏潔，以及如今的盧為。

昨天比賽中，陳芋汐/盧為在第一跳201B動作後獲得54.60分，僅領先朝鮮組合0.6分，此後兩人漸入佳境，最後一跳5253B動作有裁判給出10分，以366.12分奪冠，領先亞軍朝鮮組合44.82分。

陳芋汐在賽後說：「無論我的搭檔是誰，無論我要面臨什麼樣的困難，都會積極地去接受挑戰、迎接挑戰。我覺得換搭檔對我的影響不是特別大，更多的是我需要更加專注於自己的訓練和比賽」。她並說，接下來會向亞運會賽場邁進；被問及是否會繼續參加單人項目比賽，她笑言「會努力的」。

奪冠之後的陳芋汐笑得很開心，還將額頭靠在盧為肩膀上直樂。對於這次臨時換搭檔，陳芋汐表示：「無論發生什麼情況，或者有些變化。大家都已經做好了準備」。盧為則表示：「就是做好自己，機會來了能抓得住」。

陳芋汐/盧為奪金衝上了微博熱搜第一，不少網民肯定她們的表現，讚陳芋汐歷經被質疑捲入全紅嬋網暴事件後還能奪金，「實力強大」。但也有網民為被網暴後無法參賽的全紅嬋抱不平，留言酸陳芋汐：「哎，勢力強大呀」，「心情多好啊」，「網暴為國爭光的運動員」，「障礙掃清終於有笑臉了，真噁心」，「想盡辦法霸凌世界第一把人家擠走後，這個人終於又摘金了，能不開心嗎」。