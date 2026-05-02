快訊

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

日職／古林睿煬本季初先發 4局飆6K失2分無關勝敗

曾陪同防詐宣講！譚艾珍上香弔女警：詠心正面樂觀「我把她當孫女」

聽新聞
0:00 / 0:00

陳芋汐換新拍檔10米跳台摘金 中網酸爆：擠走全紅嬋開心嗎

世界日報／ 中國新聞組／北京2日電
5月1日，在北京舉行的2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽女子雙人10米台決賽中，中國組合陳芋汐/盧為奪得冠軍。圖為陳芋汐（左）、盧為賽後慶祝勝利。(中新社)
5月1日，在北京舉行的2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽女子雙人10米台決賽中，中國組合陳芋汐/盧為奪得冠軍。圖為陳芋汐（左）、盧為賽後慶祝勝利。(中新社)

2026世界泳聯跳水世界盃總決賽昨在北京展開女子雙人10米台決賽，中國知名選手陳芋汐和新搭檔盧為聯手，以366.12分的高分斷層領先奪冠。陳芋汐賽後接受訪問稱「換搭檔對自己影響不大」，未來會努力參加單人比賽。這是陳芋汐捲進全紅嬋網暴風波後首度露面，她開心受訪畫面讓許多中國網民看不下去，紛紛在社交平台批評並酸她「臉皮直厚」、「心情多好啊」、「擠走全紅嬋後摘金開心嗎」，不少留言區因而開啟了過濾模式。

據中國新聞網報導，在國家游泳中心「水立方」進行的2026世界泳聯跳水世界盃總決賽中，奧運冠軍陳芋汐和新搭檔盧為以366.12分獲得女子雙人10米台冠軍。這是陳芋汐本賽季的國際賽場首秀。

十五運會後，陳芋汐進入調整期，暫別賽場的5個多月間，陳芋汐給自己放了假，拍雜誌、旅行等，重回「水立方」，陳芋汐稱感覺親切而熟悉，「真正站回來，發現賽場還是我熟悉的賽場，我依然熱愛著賽場，非常享受今天的比賽」。

據世界泳聯官方消息，原報名出戰女子10米台單雙人兩項的小將崔家溪因故退賽，女子雙人10米台項目陳芋汐的搭檔也從崔家溪換成了盧為。這是陳芋汐與盧為首次在國際比賽中搭檔。陳芋汐的國際比賽雙人搭檔先後已有5任，分別是：苑浩妍、張家齊、全紅嬋、掌敏潔，以及如今的盧為。

昨天比賽中，陳芋汐/盧為在第一跳201B動作後獲得54.60分，僅領先朝鮮組合0.6分，此後兩人漸入佳境，最後一跳5253B動作有裁判給出10分，以366.12分奪冠，領先亞軍朝鮮組合44.82分。

陳芋汐在賽後說：「無論我的搭檔是誰，無論我要面臨什麼樣的困難，都會積極地去接受挑戰、迎接挑戰。我覺得換搭檔對我的影響不是特別大，更多的是我需要更加專注於自己的訓練和比賽」。她並說，接下來會向亞運會賽場邁進；被問及是否會繼續參加單人項目比賽，她笑言「會努力的」。

奪冠之後的陳芋汐笑得很開心，還將額頭靠在盧為肩膀上直樂。對於這次臨時換搭檔，陳芋汐表示：「無論發生什麼情況，或者有些變化。大家都已經做好了準備」。盧為則表示：「就是做好自己，機會來了能抓得住」。

陳芋汐/盧為奪金衝上了微博熱搜第一，不少網民肯定她們的表現，讚陳芋汐歷經被質疑捲入全紅嬋網暴事件後還能奪金，「實力強大」。但也有網民為被網暴後無法參賽的全紅嬋抱不平，留言酸陳芋汐：「哎，勢力強大呀」，「心情多好啊」，「網暴為國爭光的運動員」，「障礙掃清終於有笑臉了，真噁心」，「想盡辦法霸凌世界第一把人家擠走後，這個人終於又摘金了，能不開心嗎」。

5月1日，在北京舉行的2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽女子雙人10米台決賽中，中國組合陳芋汐/盧為奪得冠軍。(新華社)
5月1日，在北京舉行的2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽女子雙人10米台決賽中，中國組合陳芋汐/盧為奪得冠軍。(新華社)

全紅嬋

延伸閱讀

全紅嬋遭網暴後缺席賽事 訓練中心稱上半年暫不參賽

滑冰／「璃來龍」抱著最後一季心情奪金 含淚告別競技生涯

馬德里女網／謝淑薇遭逆轉 無緣連三屆闖4強

飛狐體育主辦「方太杯」匹克球大賽

相關新聞

陳芋汐換新拍檔10米跳台摘金 中網酸爆：擠走全紅嬋開心嗎

2026世界泳聯跳水世界盃總決賽昨在北京展開女子雙人10米台決賽，中國知名選手陳芋汐和新搭檔盧為聯手，以366.12分的高分斷層領先奪冠。陳芋汐賽後接受訪問稱「換搭檔對自己影響不大」，未來會努力參加單

無差別攻擊 成都連環撞1死11傷、廣州地鐵有人狂噴辣椒水

中國連日發生多起驚傳無差別襲擊事件，四川省成都市昨傍晚驚傳開車蓄意衝撞事件，事件造成1死11傷；另外，4月30日在廣州地鐵車廂裡，有男子對周遭乘客噴辣椒水致多名乘客痛苦倒地，男子最後被多名乘客圍毆制伏

登山客墜崖卡樹枝命懸200公尺高空 救援演練秒變實戰成功救人

4月26日，大陸河南鞏義市一名26歲驢友（登山愛好者）在未開發的登山路線徒步時失足墜崖，雖然墜下後卡在樹枝之間，處境仍非常危險，隨時會再次墜下，幸事發時有8隊藍天救援隊在附近演練，他們接報後立即趕到現

五一出行人潮擠爆 2萬人衝泰山看日出 打地鋪也願意

中國為期5天的五一小長假昨開啟，官方預估假期內全社會跨區域人員流動量將達15.2億人次，創歷史同期新高，這場為「15.2億人大遷移」日均有3.04億人次出行，意味著中國每天「搬運」人次數相當於美國人口

孫楊與妻參加綜藝卻人設崩毀 報警稱遭網暴

中國游泳名將孫楊近日帶妻子張豆豆上綜藝節目「妻子的浪漫旅行2026」，本想秀恩愛卻被猛爆多個「大雷」，除了節目上的爭議言行外，孫楊母親被指干預節目剪輯，還有私生子傳聞及讀博資格等話題接連發酵，在網上引

年輕人反向消費 五一不擠景區、花千元上金工、陶藝技術班

「599元解鎖3天沉浸式服裝設計」、「假期變身咖啡師」…，今年五一假期，當遊客湧入各大景區排隊打卡時，一部分年輕人卻選擇反向消費——避開人擠人的景區，報名參加各類技能培訓課程，短期技能學習成為他們的的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。