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廣西糖廠1日起連放94天 補償「榨季」輪班趕工

中央社／ 台北2日電

中國五一勞動節連放5天假，廣西卻有糖廠職工自5月1日起一路休到8月3日才上班，共計94天有薪假，中國網友稱為史上最狂「5.1」假，但實際上是糖廠對員工在「榨季」24小時輪班趕工的補償。

綜合陸媒極目新聞、上游新聞日前報導，中國網上近日流傳著廣西南寧伶利製糖公司「關於2026年檢修期休假安排的通知」，通知表示員工自5月1日起放假，直到8月3日恢復上班，其中包括法定節假日、補休期、年休假等。

伶利製糖的通告引發網友熱議，紛紛表示羨慕，稱讚糖廠是「神仙公司」，詢問是否還有空缺。

報導說，這家糖廠工作人員證實確有上述通告，並解釋相關安排屬於工廠的「年度檢修期」。

據表示，由於糖廠生產具有高度季節性，2025至2026年榨季自去年11月至今年3月底，目前已經結束，機器需全面保養，「今年員工好像加了4個月的班」，在完成設備檢修任務的前提下，公司決定實行集中補休放假。

報導提到，製糖工廠運作直接受到甘蔗收成期的影響分為「榨季」與「檢修期」。榨季期間，員工需24小時輪班趕工，工作量極大而且幾乎無休；榨季結束後，工廠進入為期數月的機器大修與保養階段，這類企業常會出現「集中加班、集中補休」的特殊勞動模式。

廣西

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