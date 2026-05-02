登山客墜崖卡樹枝命懸200公尺高空 救援演練秒變實戰成功救人

4月26日，大陸河南鞏義市一名26歲驢友（登山愛好者）在未開發的登山路線徒步時失足墜崖，雖然墜下後卡在樹枝之間，處境仍非常危險，隨時會再次墜下，幸事發時有8隊藍天救援隊在附近演練，他們接報後立即趕到現場救援，歷經4小時接力，將全身多處骨折的傷者救出送院。

《極目新聞》報導，事發山崖高約200公尺，該名驢友墜下6、7公尺後卡在樹枝之間，隨時可能再次墜下。

河南新鄭市藍天救援隊繩索組侯組長稱，當時一共大概有8支專業隊伍，20名左右的專業人員正在事發地點附近訓練演習，他們接到指令後立即趕去救人。

鞏義藍天救援隊的隊員表示，接到有人不慎失足墜崖的消息後，所有救援隊員立刻停止訓練，攜帶全套裝備趕往出事地點。

他表示，該驢友傷勢嚴重，全身多處骨折，眼部、額頭、腰部受傷；懸崖接近90度，崖壁又濕又滑，還有落石和大風，加大救援難度，且事發地點荊棘叢生，不少隊員都被扎傷。

他介紹，被困者身處的位置非常險峻，幾乎是垂直的崖壁，他們決定採用高空繩索索降技術救援，先利用繩索系統降落到驢友身邊，為他包紮及戴上安全繩、防護裝備，再用擔架固定傷者。

歷時4個多小時，8隊藍天救援隊輪番上陣，接力救援，當地消防和派出所民警也趕到現場，最終合力將該名受傷的驢友安全救出送院。

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文章授權轉載自《香港01》