陸五一連假拚經濟 廣發消費券

大陸為期五天的五一小長假昨天開啟。官方預估今年假期的全社會跨區域人員流動量將達十五點二億人次，創歷史同期新高，各地也積極發放消費券等補貼，力促民眾掏出真金白銀消費。

據大陸交通運輸部預測，今年五一假期全社會跨區域人員流動量將達十五點二億人次，創歷史同期新高；日均三點○四億人次，單日人流、客流、車流將同創歷史紀錄。大陸國家移民管理局則預測，假期全大陸口岸預計日均出入境人員將達二二五萬人次，單日最高通關量將突破二四○萬人次。

昨天大陸多個景區紛紛傳出爆滿，僅北京市公園就接待遊客一五五點○四萬人次，較去年增長一成。泰山、莫高窟、秦始皇陵、龍門石窟等知名景點也都門票售罄或者極為緊俏。

大陸文旅部已經啟動「五一文化和旅遊消費周」活動，期間各地將發放逾人民幣二點八四億元消費券等消費補貼、舉辦一點三七萬場次的文旅消費活動。公開資料顯示，去年大陸五一假期有三點一四億人次出遊，消費人民幣一八○二點六九億元。

據央視新聞、中國旅遊報等消息，中國旅遊研究院總統計師張楊稱，相較往年，今年「五一」熱度仍會持續。不太一樣的地方是今年多地春假安排實際上跟「五一」假期實現無縫銜接，事實上形成一個超長版假期。假期拉長帶來出行方式和消費模式改變。

出境旅遊方面，眾信旅遊的數據顯示，加拿大、義大利等長距離出境遊依然受到追捧，短距離出境遊方面，中亞五國、蒙古國、南韓等地產品備受歡迎。受中東局勢和油價波動影響，去往東南亞、大洋洲地區的航班大幅縮減。

值得注意的是，根據共同社報導，受到去年底日本首相高市早苗涉台言論導致中日雙邊關係惡化的影響，日本大型旅行社的中國遊負責人透露：「由於預約取消激增以及日本航班減少，日本客人減少了九成」。

在香港，五一首日大批陸客南下香港，香港口岸和熱門景點出現人龍。香港入境處說，截至昨天下午四時，各出入境口岸共有超過七十五萬五千人次出入境。入境方面近三十四萬入境人次之中，大陸旅客占二十萬八千多人次。香港旅遊議會說，一連五日的黃金周預計有八百多個入境團、約三萬旅客訪港，與去年相約。