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大陸五一黃金周開始 香港處處排長龍

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
5月1日大陸黃金周開始，大批香客在香港黃大仙祠參觀祈福。（中新社）
5月1日大陸黃金周開始，大批香客在香港黃大仙祠參觀祈福。（中新社）

大陸五一黃金周小長假開始，大批陸客南下香港，香港口岸和熱門景點出現人龍。香港人午後都跑去馬會投注站排隊，因為馬會將有彩金高達二點八億港元的六合彩多寶獎。

大陸五一小長假，大批陸客搭高鐵到香港，香港西九龍高鐵站人頭湧動，出閘閘口大排長龍，問來自何方，有杭州的一家五口，有上海的一對情侶，他們聲稱假期先來香港，再去澳門，主要體驗不同的文化，特別要飲香港奶茶要吃茶餐廳。

香港郊外自然景點西貢萬宜水庫東壩、西貢橋咀洲人山人海，東壩有聯合國教科文組織命名的世界地質公園，出入只有一條路，人流有如大陸長節時的人龍，管理當局被迫實施人流管制措施。橋咀洲是有沙洲連接小島，宜戲水和野餐，不少旅客等不及排隊，直接涉水奔向小島。

香港入境處說，截至下午四時，各出入境口岸共有超過七十五萬五千人次出入境。入境方面近三十四萬入境人次之中，大陸旅客佔二十萬八千多人次，最多大陸旅客經落馬洲支線口岸來港，其次是西九龍高鐵站。出境方面，在四十一萬五千多出境人次之中，有超過三十四萬人次是香港居民，最多港人經羅湖口岸離境，其次是落馬洲支線口岸。

香港旅遊議會說，一連五日的五一黃金周預計有八百多個入境團、約三萬旅客訪港，與去年相約，主要來自大灣區，當中一半是即日來回。

港府商務及經濟發展局局長丘應樺出席活動時說，預料五一黃金周有大批旅客訪港，期望零售業界與時並進，把握陸客機遇。希望將大灣區的客人帶來香港，希望可以幫助香港的經濟發展、人流、物流、資金流各方面都會暢通，亦為零售業界帶來前所未有的新機遇。

香港六合彩推出五十周年，香港馬會安排連串慶祝活動，其中有兩場金多賓派彩，首場五月二日金多寶投注，如一注十港元中獎，頭獎可達高逾2.28億港元，是有史以來最高。中午十二點馬會投注站開門，各站都大排長龍，有人說全香港的人都出來了。

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