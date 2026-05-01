快訊

賴總統稱逐顆檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

王月昏迷開顱保命…淚謝醫師「把我留在人間」 手術細節曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

廣州地鐵傳辣椒水襲擊 一男子車廂內無差別狂噴

中央社／ 台北1日電

中國廣州地鐵3號線昨晚驚傳無差別襲擊事件，一名男子在擁擠車廂內，持辣椒水朝乘客狂噴，造成多人不適。列車到站後，該男子遭憤怒乘客圍毆，其後被警方帶走。

社群訊息顯示，4月30日晚間尖峰時段，一名男子在廣州地鐵3號線行進中的擁擠車廂內，疑似偷拍遭乘客制止後，突然掏出辣椒水噴霧，向乘客無差別狂噴，導致車廂內多名乘客不適，卻無從走避。

列車抵達體育西路站後，乘客急忙逃出車廂，多人因不適跌坐地上，用瓶裝水沖洗眼臉。憤怒乘客圍毆涉事男子後，他倒地抱頭狀似非常疼痛。

陸媒荔枝新聞報導，親歷者張女士說，她到廣州玩，當時聽老公說快跑，突然一股刺鼻的氣味，所有人都哭，被人群硬推下車，後來才知道，「是一個男的整的噴霧劑」。對此，地鐵派出所工作人員回應，噴的是辣椒水，目前這個人抓到了，派出所正在調查處理。

「廣州地鐵一男子向乘客噴辣椒水」一度登上微博熱搜，引發中國大陸網友震驚與質疑。因為辣椒水噴霧在中國地鐵是違禁品，該男子竟通過嚴密安檢，發生「防狼噴霧反被狼用」的離譜事件。

至截稿，廣州警方未通報這起事件。

中國大陸 車廂 地鐵

延伸閱讀

囂張！男子搭北捷吸電子煙 乘客勸阻遭噴煙挑釁氣炸：已投訴

1歲童意外落軌！勇父跳下「肉身護子」…火車八節車廂頭上呼嘯而過

旅遊書沒寫 達人曝南韓地鐵「5潛規則」：不懂很尷尬

空姐機艙內噴噴霧有何用途？ 達人曝原因：部分國家會要求

相關新聞

上綜藝虧麻了？孫楊再被爆擠占名額讀博士 校方含糊其詞

中國游泳名將孫楊近日帶妻子張豆豆上綜藝節目「妻子的浪漫旅行2026」，本想秀恩愛卻被猛爆多個「大雷」，先是孫楊被網民吐槽大男人，節目中「孫楊配不上張豆豆」片段傳被孫楊媽媽要求刪除，接著又有爆料孫楊與空

孫楊前女友、「武大女神」曾酸孫母：她正宮 我小三

中國游泳名將孫楊與妻子張豆豆近日參加綜藝節目「妻子的浪漫旅行」引發多重爭議。4月29日，孫楊的前女友、有「武大女神」稱號的郭珺，突然空降微博熱搜榜首，話題閱讀量短時破億，全網目光再度聚焦於她身上。此次

六合彩50周年展 勞福局：不知六合彩肯定不是香港人

黃金周5月1日開鑼，除了來港觀光、購物，今年勞動節香港舉行多個極富特色的展覽。香港賽馬會1日至下月10日於中環大館「複式展室」舉行「六合彩50周年展覽」，首次展出1970年政府獎券、第三代六合彩攪珠機

陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港

大陸一連5天「五一」黃金周假期今起展開，香港旅遊業預估，預計有800多個陸客團入境，合共約3萬人，與去年相當，多數來自大灣區等城市，有半數行程屬當日來回。

香港最嚴禁煙法上路首日開4罰單 衛署：絕不影響訪港旅客

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例4月30日起生效，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，即使隨身攜帶亦屬違法，最高可被罰款50000元(約6383美元)及監禁6個月。衛生署表示，生效禁令旨在將規管範

大陸雲南紅河州客車側翻7死12傷 官方查處掛牌督辦

大陸雲南省紅河州元陽縣4月30日發生客車發生側翻事故，已造成7死、12傷。大陸應急管理部與公安部、交通運輸部組成工作組趕赴現場指導處置。陸媒指，大陸國務院安委會辦公室決定對該起事故查處「掛牌督辦」，要

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。