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大陸五一假期請4天可休11天 長三角鐵路迎客流高峰
中國為期5天的「五一」假期今天開始，綜合陸媒報導，有民眾請了4天假就可連休11天，各地景點遊客塞爆，長江三角洲鐵路迎來客流量高峰，預計發送旅客470萬人次，可望創單日新高。
中國今年五一勞動節法定假期5天（5月1至5日，9日補班），如果4月27至30日（節前4天）請假4天，就可連休11天。中國網友在五一假期之前交換休假和旅遊攻略，各地著名景點陸續湧現人潮。
澎湃新聞報導，中國鐵路上海局集團表示，長三角鐵路今天發送旅客預計較去年同期多43.2萬人次，增幅10.1%，可望創單日客發量新高。
報導稱，五一期間中國多地氣溫回暖，受浙江、湖南、山東、甘肅等地春假與五一假期連休等利多因素推動，民眾跨省出行需求被進一步激發，1500公里內的出行需求得到進一步釋放。
報導表示，鐵路客流成分以旅遊、探親為主，客運市場增勢明顯。假期前一天的4月30日，長三角鐵路發送旅客逾397.8萬人次，年增10.2%。
據報導，長三角鐵路重點滿足長江三角洲周邊省份，以及北京、西北等旅遊熱點地區出行需要，加強長三角往來福廈、江西、湖北、山東、河南、北京、西北等直通方向，以及徐州至蚌埠，上海至杭州，阜陽至合肥，徐州至南京、衢州、蘇州、上海，蚌埠至上海，阜陽至上海等多地之間的運力增補。
此外，長三角鐵路今天增開旅客列車480列、組織火車列車重聯運行322列，以滿足旅客乘車出行需求。
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