宏福苑聽證會 協助招標機構：政府未要求打擊圍標

香港大埔宏福苑社區去年發生奪命大火前，居民曾投訴大維修招標過程存在圍標問題。在宏福苑火災獨立委員會聽證會上，協助招標的市區重建局代表表示，該局任務是減少圍標風險，「政府是沒有要求過我們打擊圍標及反圍標」。

去年11月宏福苑社區發生大火，導致168人死亡。調查事件的獨立委員今年3月開始召開聽證會，於4月30日踏入第21日。綜合明報及香港01等港媒報導，當日市區重建局3名代表出席聽證會。

市區重建局是港府成立的法定機構，推出「招標妥」機制，為進行大維修的私人住宅樓宇提供協助，包括安排獨立專業人士提供意見和估算，透過電子平台招標維修公司等。

宏福苑發生大火時正進行大維修。獨立委員會代表大律師杜淦堃此前在開案陳詞表示，宏福苑大維修工程的中標公司「宏業」，其董事長侯華健涉與另外5間投標公司有關連。大維修的顧問公司「鴻毅」將宏業列為首選，並把另外3間與侯華健有關連的公司列為次選，但沒有人披露各公司之間的關係。

在4月30日的聽證會上，市建局樓宇復修部總監王思敬

表示，市建局任務在於減少圍標風險，「政府是沒有要求過我們打擊圍標及反圍標」，市建局非蒐證專家，沒資源反圍標。

杜淦堃表示，在投標過程中，鴻毅在向居民提交的分析報告中，指宏業沒有訴訟紀錄，但市建局於大火後委聘律師檢視，才發現宏業涉及的起訴及判刑訴訟達108項，質疑市建局是否沒核實相關資料。王思敬表示，是依賴鴻毅判斷，犯案紀錄未必是其揀選維修公司的重要因素。

針對宏業被指至少與5間投標公司有關連，市建局樓宇復修部個案經理陳日豪表示，此非由市建局處理，局方不會用「放大鏡」檢視全部57間投標公司，強調相信顧問公司。

杜淦堃表示，去年2月，3名宏福苑居民就大維修的多項問題到市建局辦公室投訴，其中一項是質疑鴻毅及宏業私下串通，但當時市建局著居民找鴻毅查詢。

負責回覆該投訴的樓宇復修部助理經理任立賢作證時指，市建局職權有限，只能站在局方立場處理，面對顧問公司的操守問題，只能向顧問公司或政府部門投訴。