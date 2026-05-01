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陸「五一」黃金周 業者估800多個陸客團遊香港

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸一連5天「五一」黃金周假期今起展開，香港旅遊業預估，預計有800多個陸客團入境，合共約3萬人。（中新社）
大陸一連5天「五一」黃金周假期今起展開，香港旅遊業預估，預計有800多個陸客團入境，合共約3萬人。（中新社）

大陸一連5天「五一黃金周假期今起展開，香港旅遊業預估，預計有800多個陸客團入境，合共約3萬人，與去年相當，多數來自大灣區等城市，有半數行程屬當日來回。

香港旅遊業議會總幹事黃淑芬1日在港媒《Now新聞》節目受訪，做出上述表示。

被問到有無需要規管「低價團」，楊淑芬稱「百貨應百客」，難以為團費釐訂標準，最重要是旅客體驗良好。她又指，早前有旅行社和導遊涉威迫購物被旅遊業監管局「釘牌」（撤銷牌照）後，業界清楚知道當局和社會對違規行為零容忍。

黃淑芬提到，大陸組團社負責開團和決定收費，有一定責任，香港會與大陸相關部門加強合作，亦鼓勵旅客如果遇到威迫購物等情況，向旅議會和旅監局投訴，甚至報警處理。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺1日表示，預計黃金周會有大量旅客來港，並指自己在尖沙咀已看到不少旅客在店舖外排隊，有助香港經濟發展，令人流、物流及資金流可以暢通，亦為零售業界帶來機遇。

香港入境處早前預計，「五一」黃金周期間，約600萬人次進出香港，其中大陸旅客約98萬人次，5月3日將是入境高峰。

香港《信報》報導，截至1日上午10時，共逾25.3萬人次經各口岸出入境，其中11萬港人離境，7.6萬人次大陸旅客入境。

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