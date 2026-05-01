上綜藝虧麻了？孫楊再被爆擠占名額讀博士 校方含糊其詞

中國游泳名將孫楊近日帶妻子張豆豆上綜藝節目「妻子的浪漫旅行2026」，本想秀恩愛卻被猛爆多個「大雷」，先是孫楊被網民吐槽大男人，節目中「孫楊配不上張豆豆」片段傳被孫楊媽媽要求刪除，接著又有爆料孫楊與空姐前女友育有私生子，相關話題霸榜熱搜前三。不過，傳言全被孫楊方發聲明否認。但聲明並未止血，孫楊4月30日再被爆疑違規錄取博士，上海體育大學回應含糊其詞反使爭議擴大。不少網民諷孫楊這趟綜藝「虧麻了」，距人設崩塌僅一線之隔。

孫楊在「妻子的浪漫旅行」節目中的表現頻生爭議。他堅持給行李箱包膜耽誤行程被妻子張豆豆勸阻，嗆「妳別每句話都懟我」，不少觀眾吐槽認為他有些大男子主義；馬頔開玩笑誇豆豆「他（孫楊）配不上你」片段，網傳被孫楊媽媽要求刪除並衝上熱搜；孫楊又被爆與前李姓空姐女友疑有13歲私生子在北京練擊劍，因孫楊媽媽不同意李女嫁進孫家，還給了她一套別墅作為分手費封口。

不過這些爆料全被孫楊工作室4月29日委託律師發出的聲明否認，怒指傳言全是惡意抹黑，將追究散布者法律責任。「妻子的浪漫旅行」節目組也闢謠稱，「從未收到任何嘉賓方關於『刪除或修改特定內容』的要求」。

但這聲明並未止血，據紅星新聞報導，孫楊30日再被爆猛料，質疑他擠占他人名額違規錄取博士。孫楊2018年被上海體育學院（現上海體育大學）錄取為博士研究生，同年5月公示擬錄取名單中，孫楊89分是8名「申請考核」人員中最高。但在2018年1月公示的「上海體育學院2018年『申請-考核』制博士研究生擬錄取名單」中，沒有孫楊的名字，另外七人名字都有；同年5月「2018年上海體育學院博士研究生招生複試名單」中，同樣沒有孫楊的名字。

網民質疑，孫楊既未出現在初審通過名單，也無複試成績，三個多月後卻直接以面試成績被錄取，攻讀博士研究生流程存在疑問。且非定向博士學制三年，定向博士學制四年，孫楊已讀了八年仍未完成學業，啟人疑竇。

對此，上海體育大學運動健康學院先是回應稱不透露學生個人信息；後又打太極稱「孫楊目前仍是學生」；後來在多家媒體發評論稱「孫楊博士入學資格存疑，校方該給個說法」之後，研招辦人員才又說「正在研究、調查跟進」。

含糊其詞引發網民不滿，稱對照2018年9月上海體育學院新生開學典禮上，孫楊曾作為新生代表稱「我們一定會在上海體院用心學習，刻苦訓練」的發言，上海體育大學不清不楚的回應不僅顯得諷刺，更無法釋疑。有網民留言嘲諷：孫楊上節目本來想轉型，結果被網民扒出各種瓜，疲於回應，真是虧麻了。