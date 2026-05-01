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大陸五一長假機票跳水 中多地降幅60％ 飛麗江竟跌破2折

世界日報／ 中國新聞組／北京1日電
五一旅遊行情變化出人意料，幾天前網友們還在感慨機票暴漲，如今竟往下掉，赴麗江機票甚至跌破二折。示意圖。（取材自21世紀經濟報導）
五一旅遊行情變化出人意料，幾天前網友們還在感慨機票暴漲，如今竟往下掉，赴麗江機票甚至跌破二折。示意圖。（取材自21世紀經濟報導）

今年「五一」旅遊市場行情變化出人意料。前幾天網友們還在感慨機票暴漲、「五一」出遊成本激增，但臨近「五一」，多地「五一」機票價格大跳水，酒店價格也往下掉。不少地方機票降幅60％，赴麗江機票甚至跌破二折，住宿更不到100元人民幣(約14.6美元)。昔日的熱門旅遊目的地難道失寵了？

「21世紀經濟報導」指出，從多個線上旅行社平台搜索發現，多地「五一」機票價格跳水，5月2日、3日出發的機票價格降幅超過60%。比如北京飛麗江、南寧、海口，5月3日的價格只有350元、360元、320元，降幅都超過60%，尤其是麗江，降幅達63%。而麗江「五一」期間的酒店和民宿價格也並沒有暴漲，大量民宿價格低於200元，甚至有客棧低至28元。

4月28日，根據交通運輸部新聞發布會公布的信息，「五一」假期預計全社會跨區域人員流動量將創歷史同期新高，達到15.2億人次，日均3.04億人次，同比增長4%。單日客流、車流將創歷史同期新高。假日首日，也就是5月1日，全社會跨區域人員流動量將達3.44億人次，同比增長3.3%。「五一」假期鐵路、民航保持高位運行，預計假日客流分別達1.07億人次、1175萬人次。

據航旅縱橫大數據顯示，截至4月28日，「五一」假期國內航線機票預訂量超601萬張；出入境航線機票預訂量超112萬張，比去年同期略有增長。而據飛常准機票價格數據監測，截至4月29日統計，2026年「五一」期間國內航線單程機票含稅均價超1000元，同比上漲18%。

照理說，機票愈早訂愈便宜，但今年「五一」機票價格跳水幅度之大，給早早訂票的網友們上了一課。

4月28日，成都網友浮子多看了一眼機票價格，心態崩了。浮子4月10日就訂好了「五一」去三亞玩的行程，兩人往返機票6200多元。後來浮子覺得這個價格有點貴，於4月13日改成5月2日-5月6日的行程，總價降至4200元，同時損失手續費400元。沒想到4月28日她偶然發現同樣的航班，兩人往返總價居然又降價了近1000元，只需要3220元了。浮子立即覺得自己成了大冤種，原本滿心期待的「五一」出行心情，也變得委屈又無力。

浮子的情況不是個案。小紅書上不少網友都分享了自己類似的經歷。

即使是假期第一天，機票價格也不全都很貴，北京飛成都、重慶、長沙等熱門旅遊目的地也有大量三、四折機票，而飛海口、三亞、昆明等地更是有兩折機票可選。

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