求償無門還被控情勒！準新娘做醫美險毀容 美容師丈夫嗆：要報警就去

昨（29）日播出的香港電視節目《東張西望》，張小姐因一次美容院的微針療程而「毀容」，所以決定「到電視台爆料」。張小姐原本今（2026）年年底結婚，她接受美容院的微針療程後，意外差點「毀容」，她的臉又紅又腫，而且佈滿密密麻麻的膿皰，令她不敢照鏡子、不戴口罩及不敢外出，身心飽受煎熬。張小姐之後向美容院要求賠償，而涉事美容師的老公則大聲指罵及冷嘲熱諷，一度表示，「你只要踏出這個門，之後的事情就都跟我們沒關係了！」，令張小姐情緒激動更要報警求助。

張小姐做完微針療程出事險毀容

準新娘張小姐選擇了一間位於香港觀塘工廈的美容院進行微針療程，這間美容院的美容師已為張小姐提供服務超過兩年，因此她心存信任，並在美容師再三保證「不會影響皮膚」後決定接受療程。本以為療程能讓她以最佳狀態出國拍攝婚紗照，但第二天醒來時，張小姐發現自己面部大範圍紅腫，滿布膿皰，並感到窒息無法呼吸，更因嚴重腫脹而一度看不清楚東西，她立刻拍照給美容師看，對方卻強調是正常反應，又指「白頭」是因為皮膚水分不足導致。醫生診斷後表示，即使接受類固醇針劑和抗生素治療，她短期內都無法化妝，甚至可能影響婚禮安排。

張小姐要求賠償

張小姐在家人及朋友陪同下，回到美容院希望討回公道。張小姐要求賠償包括：退還美容費720港元（約新台幣2907元）、支付出國婚紗拍攝費用24000港元（約新台幣9.6萬元）、誤工費20000港元（約新台幣8萬元），以及醫療費用實報實銷。涉事美容師一開始便召其老公到場助陣，他到場後不僅拒絕賠償，更對張小姐施以大量言語攻擊。例如對於她提出的協議直接表示「你要報警就去報啊」，完全不管事件對當事人造成的重大傷害。

張小姐多次遭美容師老公言語侮辱

美容師後來提出一份和解方案：退回720港元美容費，再加10000港元（約新台幣4萬元）慰問金，而對於醫療費用則僅願支付10000港元。但張小姐提出的合理賠償方案卻未被採納，導致雙方矛盾加劇。

張小姐表示，多次遭美容師老公言語侮辱，「這已經是我們能提供的最高條件了」。張小姐一度崩潰落淚，更被指情緒勒索，最後張小姐選擇報警處理。香港女主持人何沛珈致電美容院詢問該事件，對方聲稱已事先向當事人講過可能出現紅腫問題，尊重當事人決定做此項美容的意願，之後拒絕回答電視台的提問就掛斷電話。

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文章授權轉載自《香港01》