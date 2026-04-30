快訊

不甩日盤大單調節 台指期夜盤開高走高！續勢挑戰4萬點大關

拿到完整民調報告了！新北初選落敗 黃國昌：我60歲以上「輸到不支倒地」

盧秀燕赴美商晚宴談軍購：國民黨3800億+N還未確定 執政黨也沒定案

聽新聞
0:00 / 0:00

才被爆遭網路霸凌…全紅嬋缺席賽事 大陸訓練中心回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
全紅嬋1是中國奧運史上最年輕的三金得主，有「天才少女」之稱，卻長期受到網路霸凌。圖／新華社資料照片
全紅嬋1是中國奧運史上最年輕的三金得主，有「天才少女」之稱，卻長期受到網路霸凌。圖／新華社資料照片

大陸女子跳水奧運冠軍全紅嬋在遭遇網路霸凌後，缺席即將舉行的跳水世界盃總決賽。廣東省二沙體育訓練中心今宣布，全紅嬋目前處於傷病調整期，暫不具備參賽的條件，將缺席即將舉行的2026年全國跳水冠軍賽，並缺席今年上半年各項比賽。

大陸官媒「新華社」報導，廣東省二沙體育訓練中心跳水中心相關負責人介紹，2026年全國跳水冠軍賽是廣東省跳水隊備戰十六運周期的首場重要比賽。但全紅嬋處於傷病調整期，所以將更多專注於學業，缺席今年上半年各項比賽。

文中未進一步說明全紅嬋的情況，僅提到隨著幾位跳水老將退役，廣東省跳水隊將以鍛鍊年輕隊員為此次參賽的核心目標，著力為新周期隊伍建設培育後備力量。該中心送到國家隊的三名運動員也正在為比賽備戰。

報導也提到，為備戰2026年全國跳水冠軍賽，廣東省二沙體育訓練中心跳水中心在冬訓中科學制定訓練計劃，後勤保障全方位跟進；隊員們在訓練場上刻苦鑽研，持續調整身體與心理狀態。

全紅嬋是中國大陸奧運史上最年輕的三金得主，但她同時也背負巨大壓力以及來自外界的惡意。她於3月底接受「人物」專訪時，談到體重問題和遭到網暴時哽咽落淚，還懇求「不要再罵我了」。

全紅嬋長期遭到網路霸凌一事引發輿論譁然，大陸公安部網安局並在10日通報，一名31歲男子創建跳水「飯圈」微信群，多次在群內發表侮辱性言論，惡意拉踩引戰，已對其行政拘留10天並處罰款，並對群內其他相關行為人員作出處理。

全紅嬋 霸凌

延伸閱讀

擁2奧運金牌 中國羽協主席張軍落馬被查…網傳3大原因

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

世足賽／挑釁時掩嘴、不服裁判擅離場 FIFA世界盃紅牌新規

田徑／企業贊助成助力一圓亞運夢 羅佩琳：把最後運動生涯做得完美

相關新聞

才被爆遭網路霸凌…全紅嬋缺席賽事 大陸訓練中心回應了

大陸女子跳水奧運冠軍全紅嬋在遭遇網路霸凌後，缺席即將舉行的跳水世界盃總決賽。廣東省二沙體育訓練中心今宣布，全紅嬋目前處於傷病調整期，暫不具備參賽的條件，將缺席即將舉行的2026年全國跳水冠軍賽，並缺席

隱瞞已婚獵艷？梁啟超曾外孫楊念群捲桃色風波 遭控學府縱慾、建學術後宮

人民大學清史研究所教授、博士生導師楊念群，是梁啟超曾外孫、梁思成與林徽因外孫。身兼多項學術獎項評委、學術期刊編委。但近日遭一名女子實名舉報同時與十餘名女性維持不正當關係，涉情感操控、學術資源交易、偽造

求償無門還被控情勒！準新娘做醫美險毀容 美容師丈夫嗆：要報警就去

昨（29）日播出的香港電視節目《東張西望》，張小姐因一次美容院的微針療程而「毀容」，所以決定「到電視台爆料」。張小姐原本今（2026）年年底結婚，她接受美容院的微針療程後，意外差點「毀容」，她的臉又紅

母施壓節目組？陸知名游泳員孫楊被爆有私生子 工作室發聲明闢謠

大陸著名游泳運動員孫楊的工作室發布律師聲明，闢謠孫楊有私生子的傳聞為不實訊息。孫楊工作室29日晚間發布律師聲明，稱網傳孫楊有私生子、孫楊母親要求綜藝節目組刪除嘉賓言論等內容均為不實訊息。

擺平兒子毒駕被查？ 金監總局又出事 局長李雲澤被降職

中國國家金融監督管理總局官網顯示，「總局領導」一欄刪去局長李雲澤資料。路透引述據知情人士報導，李雲澤因涉嫌違紀問題被降職。港媒報導，消息人士稱，李雲澤28日已在內部被宣布撤職，據傳與「教子不嚴」有關。

擁2奧運金牌 中國羽協主席張軍落馬被查…網傳3大原因

獲兩面奧運金牌的中國羽毛球協會主席張軍，傳出失聯十餘天後，中紀委、中國國家監委29日通報，張軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。張軍是中國首位被查落馬的奧運冠軍，象徵反腐風暴進一步延伸至

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。