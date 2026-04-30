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隱瞞已婚獵艷？梁啟超曾外孫楊念群捲桃色風波 遭控學府縱慾、建學術後宮

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
人民大學清史研究所教授楊念群是梁啟超曾外孫，梁思成與林徽因外孫。（騰訊新聞）
人民大學清史研究所教授楊念群是梁啟超曾外孫，梁思成與林徽因外孫。（騰訊新聞）

人民大學清史研究所教授、博士生導師楊念群，是梁啟超曾外孫、梁思成與林徽因外孫。身兼多項學術獎項評委、學術期刊編委。但近日遭一名女子實名舉報同時與十餘名女性維持不正當關係，涉情感操控、學術資源交易、偽造公文。

星島日報報導，今年4月，這位海內外聲望頗高的學者，遭一名劉姓女子發布PDF長文實名舉報，震動學界與輿論。據百度百家狐侃狐說號，檢舉楊念群的人，是他曾經的紅顏知己，前人民日報研究員、金融公司合夥人劉蕊。

網路上一份由劉蕊製作的長達63頁、數萬字的實名PDF舉報資料，字字句句揭露了這位頂尖學者的雙面人生。

檢舉資料指出，楊念群身為高校教授、教育部長江學者特聘教授，身為梁啟超曾外孫、楊度曾孫的名門之後，頂著潛心治學、低調儒雅的光環，卻長期刻意隱瞞自己已婚的真實狀態，以「單身獨居、專注學術」的完美人設四處獵艷。

他同時與至少十餘名女性保持不正當親密關係，堪稱自建「學術後宮」，將大學學府變成了個人放縱私慾的場所。

作為受害者之一，劉蕊與楊念群維持了6年的戀愛關係，在這段時間裡，她始終以為自己是對方唯一的伴侶，殊不知自己只是其「後宮」中微不足道的一員。

根據舉報，事緣2020年，時任人民大學碩士生的劉蕊透過線上課程認識楊念群，對方以帶拜祖墳、規劃人生發展、展示私人珍藏等方式，營造單身學者假象，騙取信任並發展戀愛關係。劉深信其形象多年，直至2025年12月偶然查閱其舊郵件，才發現楊念群早已已婚，且多年維持多角情感關係。

舉報材料稱，楊念群將往來女性分類進行系統化操控，包括清華大學一名女副教授。另有多名年輕學者被指作為楊念群的學術勞動力，長期無償協助研究工作。

風波曝光後，網上再次引爆高校學術權力濫用、師德監管的爭議。目前人民大學、清華大學均未作出回應，但人民大學清史研究所官網「在職教師」一欄已不見楊念群的簡介。

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