涉案資金逾5億人民幣…泰國將網賭案主嫌引渡至中國大陸

央視新聞報導，依大陸公安部部署、泰國有關部門支持下，大陸天津公安機關29日將1名重大跨境網路賭博案件黃姓主要犯罪嫌疑人從泰國引渡回國。

報導指，經查，2022年9月至2023年6月，黃姓主嫌犯夥同他人在柬埔寨組建犯罪團伙，通過網路設立「萬合足球」賭博平台，以高額利潤為誘餌，招募人員從事網路賭博犯罪活動，採用代理形式發展下線、賭客會員，在大陸招攬各層級代理及賭客，涉案資金逾5億元人民幣。

今年2月，泰國有關部門裁定向大陸引渡黃姓主嫌犯。天津公安機關接下來將全力開展案件偵辦工作。

去年，中國大陸與泰國也聯手從泰國引渡1名非法經營網路賭博活動的嫌犯到大陸。路透報導，43歲的佘智江是大陸公民，也持有柬埔寨護照。他於2022年8月被泰國警方逮捕，北京當局指控他非法經營網路賭博活動，通過國際刑警組織發布紅色通緝令。

2024年5月，泰國刑事法院裁定將他引渡到中國，但他的律師團隊向憲法法院提出上訴。去年4月，泰國憲法法院裁定引渡令合法有效。去年11月10日，泰國檢察官發聲明表示，佘智江將被引渡到中國，就非法經營賭場一事接受審判。

央視報導，去年11月12日，隨著1架中國民航客機降落南京祿口國際機場，公安機關通緝的跨境賭博「十大逃犯」之一佘智江從泰國被引渡回國。

2024年以來，中泰在打擊跨境犯罪方面合作顯著加強，最受矚目的進展，是多名涉及跨境賭博、電信詐騙的指標性犯罪首腦及數千名嫌疑人，陸續從泰國被引渡、遣返中國大陸受審。由於泰緬、泰柬邊境猖獗的電詐園區，嚴重影響泰國觀光和投資，促使泰國加大力度和陸方合作打擊此類犯罪。