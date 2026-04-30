陸網路主播「皮帶抽背、鬥狠博打賞」 13人被捕

大陸浙江公安近日破獲1宗跨區域的「低俗直播鬥狠案」，拘捕13名涉案人員，並將相關帳號封禁。

央視新聞報導，浙江公安網安部門稍早發現，多名短片平台主播進行「低俗、鬥狠式的PK直播」。 經調查，1名趙姓網友等人「為求博眼球、賺流量、謀私利」，聯同本地及外省主播，在網上進行「鬥狠PK」活動。

其中，涉案主播編造劇本，在直播期間進行「頭磕紅牛」、「皮帶抽背」、「樹枝抽小腿」等自殘行為，以各種出格、獵奇的方式吸引觀眾打賞。 遭批評嚴重汙染網路生態，造成惡劣的社會影響。浙江公安網安部門展開調查，拘捕包括主要組織者在內的13名涉案人員。 所有涉案人員已被依法行政拘留。

大陸網警稱，網路並非法外之地，呼籲主播應合法合規進行直播活動，勿為博取流量而以身試法。 同時，平台方亦應加強對直播內容審核，對違規帳號零容忍；網友應自覺抵制低俗、暴力內容，共同維護良好網路空間。