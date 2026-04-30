張柱接任大陸農業部長 韓俊卸任官方未公布去向

正值藍眼淚觀賞季，大陸福建平潭海灘吸引了不少遊客到訪。不過就有網友拍片稱，平潭一處海灘上遍佈遊客遺棄的藍色塑膠鞋套。當地文旅部門表示，將目前已經成立聯動機制，會引導遊客文明觀賞，並做好垃圾清理工作。

2026-04-30 09:07